Ademovo pomračenje (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 13:47
Kapiten Novog Pazara isključen zbog udaranja Jovičića
Pozicija Novog Pazara pred meč protiv lučanske Mladosti nije bila najsjajnija, zato su tri boda bila imperativ. I to protiv najiskunijeg sastava u ligi, kojeg je jako teško probiti.
A, taj posao je za Pazarce postao još teži od 31. minuta kada je direktan crveni karton dobio Adem Ljajić. Kapiten i najbolji igrač domaćeg sastava.
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Nekadašnjem reprezentativcu desilo se u sekundi pomračenje na terenu. Branko Jovičić ga je vukao za dres, a Ljajić je reagovao kako ne sme – udario je fudbalera Mladosti po licu. Neskriveno. Sudija Stanko Ostraćanin je odmah izvadio crveni karton. Nije se ni Adem bunio, bio je svestan šta je uradio.
Ipak, reakcija ekipe je bila najbolja moguća, jer je Novi Pazar sa igračem više poveo u 37. minutu golom Davidovića. Ipak, to je bilo tek prvo poluvreme...