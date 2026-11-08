Ademovo pomračenje (VIDEO)

Pozicija Novog Pazara pred meč protiv lučanske Mladosti nije bila najsjajnija, zato su tri boda bila imperativ. I to protiv najiskunijeg sastava u ligi, kojeg je jako teško probiti.

A, taj posao je za Pazarce postao još teži od 31. minuta kada je direktan crveni karton dobio Adem Ljajić. Kapiten i najbolji igrač domaćeg sastava.