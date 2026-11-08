Zastrašujuće jak Bahčešehir: Šestorica sa bar 11 poena, Vilijams kao Andre Dramond

Tokom preostalog vremena Bahčešehir je samo krstario do pobede, bez prevelike energetske potrošnje i jakog intenziteta. Gosti su to iskoristili da svedu poraz na pristojnih 11 poena, mada su u finišu nekoliko puta uspevali i da se spuste na jednocifren minus. Svakako, Aleksandar Đorđević može da bude zadovoljan činjenicom da je i ova utakmica rešena bez problema, odnosno da je mogao da koriguje minutažu. Tako je najviše vremena na parketu dobio Trevion Vilijams koji je odigrao utakmicu u maniru Andrea Dramonda. Za gotovo 25 minuta imao je 14 poena (7/11 za dva) i monstruoznih 18 skokova, uz čak pet asistencija. Posle ne tako primetnog prvog poluvremena, Vilijams je eksplodirao u nastavku i bio jedan od najzaslužnijih za visoku prednost koja je Bahčešehiru dala mira pred završnicu.

Čak šestorica igrača domaćeg tima bili su dvocifreni. Najefikasniji igrač bio je Mateuš Ponitka sa 18 poena. Za razliku od Vilijamsa, on je veći deo svog učinka, odnosno 10 poena ubacio u prvom delu susreta. Po 14 poena imali su Aleksa Avramović i Markiz Rid, s tim da je srpski reprezentativac podelio i četiri asistencije za 18 minuta. Malakaj Flin je ostao na, za njegove standarde, skromnijih 12 poena (2/7 za tri), dok je Dejvid Dileo ubacio 11 poena za bezmalo 14 minuta. Prvi strelac utakmice bio je Džon Miks sa 25 poena (9/12 iz igre), dok je Viktor Bejli ubacio 17, a Bili Ajvi 16 poena uz 11 asistencija. Marko Pecarski je proveo na terenu gotovo 28 minuta i za to vreme imao šest poena i pet skokova.