BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SANDERLEND – ČELSI (tip 2, kvota 1,85) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Velika kriza Crnih mački. Prošle sezone posle povratka u Premijer ligu je izborena Liga Evrope, a sada je „fenjer” u šampionatu. Čelsi je u naletu, sa tri trijumfa u prethodna četiri meča u šampionatu. Sanderlend ima samo bod na pet poslednjih utakmica u Premijer ligi, a pre tri dana je izgubio na Stadionu svetlosti od Dinama iz Zagreba (0:2) u Ligi Evrope.

KRISTAL PALAS – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,57) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Loša forma londonskih Orlova, pretposlednje mesto Premijer lige sa tri vezana poraza. Opasno se ljulja klupa Francuza Pjera Saža. Liverpul će teško da se bori za titulu pored Arsenala. Tek je šesti tim sa Enfilda. Kristal Palas je pobedio Redse prošle sezone na Selherst parku sa 3:1.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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PARTIZAN – MAČVA (tip 1, kvota 1,25) – početak 17.00 MOZZART RELAX

Vezao je Partizan tri pobede, od toga dve u Mozzart Bet Superligi posle odlaska Saše Ilića i dolaska na kormilo Aleksandra Stanojevića, koji je počeo četvrti mandat na klupi tima iz Humske. Prilika za nova tri boda i pohod ka gornjem delu tabele je gostovanje Šapčana. U prvom delu sezone su crno-beli pobedili Mačvu u gostima sa 3:1.

FRAJBURG – UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,45) – početak 17.30 MOZZART RELAX

Frajburg je pokvario učinak u odnosu na početak sezone, kada je dugo bio nepobediv. I dalje je u vrhu, na četvrtom mestu Bundeslige i nada se borbi za ulazak u Ligu šampiona. Union je na 16. poziciji, poslednja tri meča je odigrao nerešeno. Frajburg podno Švarcvalda ima tri pobede i poraz prošlog meseca od šampiona Bajerna (1:3).

BRAJTON – BRENTFORD (tip 1, kvota 1,85) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Galebovi su ove sezone pobedili i Arsenal na svom terenu sa 3:0 i Siti u Mančesteru sa 1:0 prošle nedelje i istakli kandidaturu za Ligu šampiona. Na svom terenu ove sezone u Premijer ligi imaju tri pobede i remi, bez poraza, sa samo jednom primljenom pogotkom. Brentford je mnogo bolji na svom terenu. Zanimljivo, na gostovanjima ove sezone Pčelice imaju sva četiri remija.

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