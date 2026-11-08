Pantović: Došli smo do nivoa da kod nas nikad nema panike

Došao je Miloš Pantović pred sam kraj letnjeg prelaznog roka u Železničar i bilo mu je potrebno vremena da „uhvati“ ekipu, da dostigne potrebni broj obrtaja da bi izborio mesto u startnoj postavi.

U subotu je Pantović tek drugi put bio starter u sastavu Dizelke i zablistao, odigrao najbolji meč od povratka u srpski fudbal. Postigao je fudbaler Panatinaikosa na pozajmici u Pančevu dva gola i bio najzaslužniji za drugu pobedu nad Kragujevčanima u samo deset dana.