Pantović: Došli smo do nivoa da kod nas nikad nema panike
Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 13:40
„Nisam još ni na 50 odsto mogućnosti“, kaže napadač Železničara
Došao je Miloš Pantović pred sam kraj letnjeg prelaznog roka u Železničar i bilo mu je potrebno vremena da „uhvati“ ekipu, da dostigne potrebni broj obrtaja da bi izborio mesto u startnoj postavi.
U subotu je Pantović tek drugi put bio starter u sastavu Dizelke i zablistao, odigrao najbolji meč od povratka u srpski fudbal. Postigao je fudbaler Panatinaikosa na pozajmici u Pančevu dva gola i bio najzaslužniji za drugu pobedu nad Kragujevčanima u samo deset dana.
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A, sve to uz konstataciju trenera Radomira Kokovića da Pantović nije još ni blizu maksimuma svojih mogućnosti.
„Slažem se da nisam ni na 50 odsto svojih mogućnosti. Zbog toga sam i došao ovde, da se unapredim, kako individualno, tako i da svojim golovima doprinesem ekipi. Ne volim mnogo da pričam o sebi, prepuštam drugima da daju ocenu. Zaista mi nije najvažnije da postižem golove i asistiram. Naravno, to je moj posao, ali potpisao bih odmah da do kraja sezone ne postignem nijedan gol, ukoliko ćemo nastaviti da pobeđujemo“, istakao je Pantović u razgovoru za klupski sajt.
Ofanzivac Železničara je impresioniran kako je ekipa odigrala meč protiv Radničkog, iako je gubila posle autogola.
„Otkako sam u klubu, ne pamtim da sam u bilo kom trenutku video paniku kod šefa ili stručnog štaba. Mislim da smo došli do nivoa na kojem za paniku nema mesta. Gol koji smo praktično sami sebi dali nije uticao na nas. Brzo smo vratili momentum na svoju stranu i priveli utakmicu kraju. Bogu hvala, učvrstili smo se na trećoj poziciji“, zadovoljan je Miloš Pantović.