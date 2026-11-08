Utakmica sezone u Rumuniji: Bosna nadoknadila -13 protiv Kluža, Golston dao trojku za pobedu
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 13:26
Neverovatan meč, Kluž protraćio Plavšićev dabl-dabl od 15 poena i 14 skokova
Nekada termini odigravanja utakmica mogu da budu baš čudni. To je bio i slučaj derbija kola ABA lige u kome je Kluž ugostio Bosnu. Verovatno bi meč bio gledaniji (mada su tribine bile i više nego solidno popunjene) da se igrao kasnije, ali šta je tu je.
I kako to obično biva, ove dve ekipe iz Evrokupa odigrale su utakmicu sezone! Potvrdile su kvalitet, a na kraju je Bosna slavila 93:91 posle ogromnog preokreta u poslednjoj četvrtini. Bili su izabranici Darija Đerđe na -12 u četvrtoj deonici, a onda se vratili u utakmicu i na kraju dali trojku za pobedu. Heroj je bio Deandre Golston koji je ostao sam na 45 stepeni i utišao dvoranu.
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Džejlin Mekreri je na edam minuta do kraja pogodio za 81:68 i činilo se da je to to. Kluž je od druge deonice konstantno imao prednost, Bosna se nekoliko puta vraćala, pretila, ali nije uspevala da preokrene. Kada je američki igrač dao koš, delovalo je da je Bosna nokautirana, da više nema snage.
Međutim, sve se okrenulo za 180 stepeni. Bosna je našla snagu za još jedan nalet. Dolazila je do poena, dok je Kluž upao u nervozu i napade rešavao uglavnom izolacijama koje nisu donele ništa dobro. Poenima Golstona na tri i po minuta do kraja gosti su došli na samo posed zaostatka i igračima Mihaila Silvašana voda odavno bila u ušima.
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Geri Braun Ramirez je onda dao koš uz faul i posle ubačenog slobodnog bacanja poravnao na 85:85. Već tada se krenulo sa slobodnim bacanjima, pa je tako Malkolm Hil bio siguran na jednoj, a Golston polovičan na drugoj strani. Tako je Kluž posle polaganja Smarta bio na pola koša prednosti.
Odgovorio je Redži Peri snažnim zakucavanjem, da bi na 15 sekudni do kraja istom merom uzvratio Plavšić. Ponovo je Kluž imao +1, ali je Đerđa imao još jedan tajm-aut. Lopta je nakon pika završila u rukama Golstona, a ovaj hladan kao led ubacio trojku kojom je rešio utakmicu.
Redži Peri je predvodio Bosnu sa 19 poena, Braun Ramirez je imao 15, Golston 14, Nikola Popović 13, a Edin Atić 11 poena.
Na drugoj strani Plavšić je odigrao sjajan meč i upisao dabl-dabl od 15 poena i 14 skokova. Otis Livingston je dao takoše 15 poena, dok je Smart stao na 12 (2/9 za tri poena).
ABA LIGA, 7. KOLO
Četvrtak
Spartak - Zadar 67:51
/Omić 11 - Ilić, Ros 15/
Subota
Krka - Igokea - 73:67
/Mahkovic 26 - Kovačević 13/
Borac Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85
/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/
FMP - Budućnost 73:76
/Rebrača 28 - Molinar 19/
Ilirija - Beč 60:74
/Murić 13 - Šerfild 20/
Nedelja
Kluž - Bosna 91:93
/Plavšić 15 - Peri 19/
Partizan Mozzart Bet - SC Derbi u toku
Ponedeljak
18.00: Crvena zvezda - Slovan Bratislava
19.00: Široki - Cibona
20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)
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