Utakmica sezone u Rumuniji: Bosna nadoknadila -13 protiv Kluža, Golston dao trojku za pobedu

Džejlin Mekreri je na edam minuta do kraja pogodio za 81:68 i činilo se da je to to. Kluž je od druge deonice konstantno imao prednost, Bosna se nekoliko puta vraćala, pretila, ali nije uspevala da preokrene. Kada je američki igrač dao koš, delovalo je da je Bosna nokautirana, da više nema snage.

Međutim, sve se okrenulo za 180 stepeni. Bosna je našla snagu za još jedan nalet. Dolazila je do poena, dok je Kluž upao u nervozu i napade rešavao uglavnom izolacijama koje nisu donele ništa dobro. Poenima Golstona na tri i po minuta do kraja gosti su došli na samo posed zaostatka i igračima Mihaila Silvašana voda odavno bila u ušima.

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Geri Braun Ramirez je onda dao koš uz faul i posle ubačenog slobodnog bacanja poravnao na 85:85. Već tada se krenulo sa slobodnim bacanjima, pa je tako Malkolm Hil bio siguran na jednoj, a Golston polovičan na drugoj strani. Tako je Kluž posle polaganja Smarta bio na pola koša prednosti.

Odgovorio je Redži Peri snažnim zakucavanjem, da bi na 15 sekudni do kraja istom merom uzvratio Plavšić. Ponovo je Kluž imao +1, ali je Đerđa imao još jedan tajm-aut. Lopta je nakon pika završila u rukama Golstona, a ovaj hladan kao led ubacio trojku kojom je rešio utakmicu.

Redži Peri je predvodio Bosnu sa 19 poena, Braun Ramirez je imao 15, Golston 14, Nikola Popović 13, a Edin Atić 11 poena.

Na drugoj strani Plavšić je odigrao sjajan meč i upisao dabl-dabl od 15 poena i 14 skokova. Otis Livingston je dao takoše 15 poena, dok je Smart stao na 12 (2/9 za tri poena).