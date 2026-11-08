Niko u istoriji nije tako "maltretirao" Olimpijakos u derbijima kao Andrija Živković

Sa kapitenskom trakom Živković će večeras ( 20.00 ) da predvodi svoj tim u velikom derbiju Superlige Grčke na Karaiskakisu protiv Olimpijakosa. Zanimljivo, na drugoj strani, drugi najbolji strelac Olimpijakosa u obračunima sa PAOK-om je još jedan Srbin, nekadašnji as crveno-belih Predrag Đorđević , koji je 10 puta tresao mrežu crno-belih, od toga osam u šampionatu.

Kao što je Luka Jović tata-mata za Panatinaikos, dao mu je čak sedam golova prošle sezone, tako je Živković specijalista za Olimpijakos. Za šest sezone ofanzivni vezista dao je čak devet golova timu iz Pireja, i to sve u prvenstvu. Niko nikada u istoriji tima iz Soluna nije dao toliko pogodaka ljutom atinskom rivalu kao Nišlija.

Ako se po jutru dan poznaje, mogli bismo da gledamo kvartet kandidata za titulu: PAOK, AEK, Olimpijakos i preporuđeni Panatinaikos. U vrhu je i Aris, ali će teško žuto-crni da se umešaju u trku za tron.

Olimpijakos je u odličnoj formi u šampionatu, sa pet vezanih pobeda. Kliknulo je kod crveno-belih posle smene trenera na početku sezone, odlasku Hose Luisa Mendilibara i dolaska baskijskog stručnjaka koji je dugo bio na klupi Sosijedada, Imanola Alguasila.

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PAOK je prethodnog leta doživeo krah u kvalifikacijama za evropska takmičenja, jer nije izborio grupnu fazu ni Lige Evope ni Lige konferencije, a ima već tri poraza u šampionatu, od toga dva u poslednje četiri kola. PAOK zaostaje pet bodova za Panatinaikosom, četiri za Olimpijakosom, pa bi se pobedom u Pireju uključio u trku za tron Helena. Prošle sezone Olimpijakos nijednom nije pobedio PAOK u šampionatu. Po dve pobede crno-belih i isto toliko remija, dok je u četvrtfinalu Kupa Grčke PAOK pobedio na Karaiskakisu sa 2:0.

Živković je najbolji paker tima, ima već pet asistencija, uz dva gola. Na poslednje tri utakmice u šampionatu imao je čak četiri asistencije. Novi ugovor koji mu je na stolu sigurno mu je motiv pred duel sa omiljenom mušterijom.

16.00: (1,22) AEK (5,50) Levadijakos (13,0)

Sve bolji u taboru PAOK-a je nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijaje. Senegalac je tresao mrežu na poslednja dva meča, prošle nedelje u šampionatu protiv Asterasa (2:1) i pre toga protiv AEK-a u Kupu Grčke (3:1). Ukupno četiri gola na devet mečeva solidan je učinak senegalskog napadača koji se nije proslavio po odlasku s Marakane prošle godine. Imao je skromnu epizodu u turskom Samsunu.

PAOK ima veće kadrosvke probleme u derbiju ovog kola. Nedostaju desni bek Keni zbog kartona, dok je suspendovan od strane kluba brazilski veteran Tajson koji je prekomandovan u drugi tim. Povređeni su Pelkas, Mihaelides, Ali, Pavlenka, Meite, Despodov i Čalov. Od povreda se oporavio vezista Lus. Endijaju će u špicu da se pridruži Sajmon Banza.

16.30: (11,0) Iraklis (5,20) Panatinaikos (1,25)

Olimpijakos ima manje problema. I dalje je van strija teže povređeni Marokanac, najbolji strelac prethodnih godina, El Kabija, dok je van stroja i desni bek Saliakas.

Vicešampion Grčke je umorniji, igra i Ligu Evrope. Pre četiri dana je odigrao bez golova u remiju protiv Rena. Ukrajinac Roman Jaremčuk nije u formi, pa će u špicu da bude reprezentativac Čada Marijus Muandilmađi koji je dao dva gola na pet utakmica u šampionatu. Stigao je ovog leta iz Samsuna.

GRČKA 1 – 10. KOLO

Subota

Aris – Panetolikos 3:0 (1:0)

/Kadevere 11, 49, Janotas 58/

Volos – Kifisija 1:3 (1:1)

/Urtado 4 – Hristopulos 27, Sagal 72, 90/

Nedelja

16.00: (2,10) Asteras (3,30) Kalamata (3,30)

16.00: (1,22) AEK (5,50) Levadijakos (13,0)

16.30: (11,0) Iraklis (5,20) Panatinaikos (1,25)

17.30: (2,10) OFI (3,30) Atromitos (3,30)

20.00: (1,62) Olimpijakos (3,60) PAOK (5,40)

***kvote su podložne promenama