Nema više državnog bankomata - došlo vreme da se posluje tržišno
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 12:44
Posle Al Hilala, sledi privatizacija Al Itihada
Saudijski fudbal ulazi u novu fazu. Posle nekoliko godina ogromnih ulaganja, tokom kojih su u Pro ligu stigli Kristijano Ronaldo, Nejmar, Karim Benzema, Sadio Mane i niz drugih velikih zveztda, poslednjih meseci primetna je promena strategije. Novac se ne troši više istim tempom, u istim količinama, klubovi mnogo pažljivije raspolažu budžetima, a sve kao proizvod drugačije orijentacije Državnog investicionog fonda PIF (Public Investment Fund), koji je fokus sa sporta pomerio na druge društvene sfere
Najprostije rečeno, PIF više ne želi da bude državni bankomat klubova. Nadležni smatraju da je prvoj fazi - podizanje ugleda, komercijalne vrednosti i vidljivosti lige u svetu - došao kraj, te da je sada vreme za tržišno poslovanje i život u skladu sa prihodima. Tako je početkom 2026. ustanovljena nova strategija PIF-a za period 2026–2030, koja stavlja mnogo veći naglasak na razvoj domaćih fudbalera i pripremu infrastrukture za Svetsko prvenstvo 2034. godine.
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U skladu sa tim, Al Hilal kao najtrofejniji i najpopularniji klub u zemlji, prodat je kompaniji Kingdom Holding, iza koje stoji princ Alvalid bin Talal. U pitanju je prvi od velikih klubova što je prešao iz državnog u privatno vlasništvo. On je, očekivano, pokrenuo seriju sličnih procesa. Prema najavama sa Bliskog istoka, sledeći bi tim putem trebalo da krene Al Itihad.
Naime, tri investiciona konzorcijuma izrazila su interesovanje za preuzimanje višestrukog šampiona, piše list Al Rijadija, pozivajući se na svoje izvore. Prema njihovim informacijama, prvi konzorcijum čine članovi američke porodice Glejzer, zajedno sa biznismenom Vaelom Džamdžumom. Drugu ponudu udruženo pripremaju princ Sad bin Abdulah i američki biznismen Džošua Haris, koji poseduje vlasničke udele u nekoliko sportskih klubova u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj, a treći interesent jesu braća Abdulrahman i Sultan, sinovi pokojnog Kalida bin Mahfuza, nekadašnjeg počasnog člana Al Itihada.
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Prema navodima istog izvora, upravo ovaj poslednji tandem trenutno je najbliži preuzimanju kluba. Njihova ponuda ocenjena je kao najozbiljnija, pre svega zbog najvećeg ponuđenog finansijskog iznosa (ne navodi se kolikog), ali i kvaliteta investicionog plana. U njemu su, kažu se, obuhvaćeni svi ključni aspekti – od finansijske stabilnosti, izvora kapitala i strukture ulaganja, do dugoročne strategije sportskog i komercijalnog razvoja kluba.
Sve to daje partnerstvu Sidra Kapitala i BluFajv Kapitala, kompanijama dvojice braće, značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.
U međuvremenu, pojavilo se i ime potencijalnog rukovodioca jednog od zainteresovanih konzorcijuma. Hamad Al-Sani, nekadašnji predsednik Al Itihada, ozbiljan je kandidat za poziciju generalnog direktora (CEO) u strukturi koju predvode princ Sad bin Abdulah i Džošua Haris, ukoliko njihova ponuda na kraju bude prihvaćena.