Nema više državnog bankomata - došlo vreme da se posluje tržišno

U skladu sa tim, Al Hilal kao najtrofejniji i najpopularniji klub u zemlji, prodat je kompaniji Kingdom Holding, iza koje stoji princ Alvalid bin Talal. U pitanju je prvi od velikih klubova što je prešao iz državnog u privatno vlasništvo. On je, očekivano, pokrenuo seriju sličnih procesa. Prema najavama sa Bliskog istoka, sledeći bi tim putem trebalo da krene Al Itihad.

Naime, tri investiciona konzorcijuma izrazila su interesovanje za preuzimanje višestrukog šampiona, piše list Al Rijadija, pozivajući se na svoje izvore. Prema njihovim informacijama, prvi konzorcijum čine članovi američke porodice Glejzer, zajedno sa biznismenom Vaelom Džamdžumom. Drugu ponudu udruženo pripremaju princ Sad bin Abdulah i američki biznismen Džošua Haris, koji poseduje vlasničke udele u nekoliko sportskih klubova u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj, a treći interesent jesu braća Abdulrahman i Sultan, sinovi pokojnog Kalida bin Mahfuza, nekadašnjeg počasnog člana Al Itihada.

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Prema navodima istog izvora, upravo ovaj poslednji tandem trenutno je najbliži preuzimanju kluba. Njihova ponuda ocenjena je kao najozbiljnija, pre svega zbog najvećeg ponuđenog finansijskog iznosa (ne navodi se kolikog), ali i kvaliteta investicionog plana. U njemu su, kažu se, obuhvaćeni svi ključni aspekti – od finansijske stabilnosti, izvora kapitala i strukture ulaganja, do dugoročne strategije sportskog i komercijalnog razvoja kluba.

Sve to daje partnerstvu Sidra Kapitala i BluFajv Kapitala, kompanijama dvojice braće, značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.

U međuvremenu, pojavilo se i ime potencijalnog rukovodioca jednog od zainteresovanih konzorcijuma. Hamad Al-Sani, nekadašnji predsednik Al Itihada, ozbiljan je kandidat za poziciju generalnog direktora (CEO) u strukturi koju predvode princ Sad bin Abdulah i Džošua Haris, ukoliko njihova ponuda na kraju bude prihvaćena.