Čudo neviđeno u Kini!

A pazite sad ovo: od prvog do 29. kola Čendu je bio lider?! I Čendu je u sudijskoj nadoknadi poslednjeg meča protiv Šandung Tajšana, u kom je poražen sa 2:3, imao šansu za 3:3, što je rezultat koji bi mu doneo titulu. Lopta je išla ka praznoj mreži, no jedan od odbrambenih igrača domaćeg sastava uspeo je da je zaustavi na gol liniji?!

Za to vreme Dalijan je je kod kuće igrao sa Tjanđin Đinmen Tajgerom. Do 70. minuta bilo je 1:1. Liao Đintao tada je pogodio za 2:1. Do kraja trijumf je samo potvrđen - 3:1. Pošto je Šandung uspeo da sačuva svojih 3:2, luda žurka u Dalijanu, gradu od preko 2.000.000 stanovnika, mogla je da počne.

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Ako još niste došli sebi da ponovimo: da, Čendu je uspeo da prospe 14 bodova prednosti u poslednjih pet rundi, osvojio je jedan jedini bod od mogućih 15 i dozvolio da ga Dalijan Đingbo sustigne, a kako je novi fudbalski vladar Kine imao bolji međusobni skor, celogodišnji lider pao je na drugu poziciju.

Ispostavilo se da je Dalijan ključni trijumf ostvario 24. oktobra. Tada je slavio na terenu Čendua sa 1:0. Ruku na srce, Čendu je izgubio i prvu utakmicu od ovog rivala - 0:2...

U senci čudesnog poslednjeg kola u Kini ostao je odličan finiš Šangaj Šenhue, našeg stratega Vladana Milojevića. Po mnogima najbolji trener Crvene zvezde u 21. veku preuzeo je palicu u avgustu, ostvario pet pobeda na sedam utakmica i digao ekipu na sedmo mesto. Imajući u vidu da je njegov tim u svakoj pobedi postizao najmanje tri gola, odnosno da je imao trijumfe od 5:4 i 7:1 (jutros 4:0 protiv Đingdaa), Šenhua je sa 67 pogodaka završila kao najefikasnija u ligi.