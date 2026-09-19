Adria forum u Beogradu, govore Marko Nikolić, Žarko Lazetić, Karlo Kudićini, Damir Skomina...

Posle Zagreba, na redu je Beograd. U ponedeljak i utorak u Hyatt Regency hotelu biće održan drugi Adria forum, posvećen razvoju fudbala u regionu.

Među govornicima se ističe nekoliko poznatih i dokazanih imena ne samo u regionu, a prednjači Marko Nikolić. Trener atinskog AEK-a tokom svog izlaganja ponudiđe prisutnima uvid u savremeno vođenje ekipe, izgradnju pobedničke kulture i rad u vrhunskom evropskom fudbalu.