Adria forum u Beogradu, govore Marko Nikolić, Žarko Lazetić, Karlo Kudićini, Damir Skomina...
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Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 13:13
Pred nama je drugo izdanje foruma posvećenog unapređivanju fudbala u regionu
Posle Zagreba, na redu je Beograd. U ponedeljak i utorak u Hyatt Regency hotelu biće održan drugi Adria forum, posvećen razvoju fudbala u regionu.
Među govornicima se ističe nekoliko poznatih i dokazanih imena ne samo u regionu, a prednjači Marko Nikolić. Trener atinskog AEK-a tokom svog izlaganja ponudiđe prisutnima uvid u savremeno vođenje ekipe, izgradnju pobedničke kulture i rad u vrhunskom evropskom fudbalu.
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Od domaćih stratega na bini će biti i Žarko Lazetić, Radomir Koković, Milan Rastavac..., dok se među inostranim imenima ističu nekadašnji golman Čelsija Karlo Kudićini, bivši sudija Damir Skomina, jedan od najuspešnijih slovenačkih trenera Darko Milanič, Hrvat Romeo Jozak...
Teme foruma su brojne, od razvoja liga u regionu, preko strategije transfera, do analitike, razvoja fudbalskih sistema, kondicione pripreme, liderstva u fudbalu... Kompletan program možete videti OVDE.