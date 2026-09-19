BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 13:48
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
BRAJTON – ARSENAL (tip 2, kvota 1,70) – početak 16.00 MOZZART RELAX
Šampion Engleske i vicešampion Evrope ima ove sezone sve pobede u svim takmičenjima. Zastrašujuće deluje tim Mikela Artete ako su rezerve Merino, Subimendi, Eze, Đekereš, Madueke… Brajton je najefikasniji tim u Premijer ligi sa čak 13 golova. Galebovi su bez trijumfa protiv Arsenala na poslednjih šest utakmica. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.
NOTINGEM FOREST – KOVENTRI (tip 1, kvota 1,60) – početak 18.30 MOZZART RELAX
Koventri je prošle sezone bio najbolji u Čempionšipu, ali dobrodošlica u realnost bila je surova posle četiri kola Premijer lige. Tim Frenka Lamparda nije dao gol, a primio je 10. Šumari, bez povređenog Nikole Milenkovića, jesu favoriti na svom Siti Graundu. Sakupili su solidnih pet bodova, prošle nedelje prvi put slavili u prvenstvu.
SEVILJA – BARSELONA (tip 2, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX
Katalonci su ove sezone u Primeri kaznena ekspedicija, daju svakom s lakoćom golove, pa se crno piše Sevilji. Katalonci će imati veliki motiv da dobiju domaćina jer su prošle godine ispraćeni na Sančez Pishuanu sa čak 4:1. Pročitajte OVDE intervju Lamina Jamala koji je dao nekadašnjem igraču i treneru Reala Horheu Valdanu.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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SPORTING LISABON – ARUKA (tip 1, kvota 1,17) – početak 21.30
Famalikao je prošle nedelje uzeo dva boda Sportingu golom u sudijskoj nadoknadi sa igračem manje (1:1). Lavovi imaju dva remija ove sezone i ne smeju više da kiksnu jer je šampion Porto nezaustavljiv, bez izgubljenog boda u Primeri.
AJAKS – EKSCELZIOR (tip 1, kvota 1,22) – početak 20.00
Posle poraza od PSV-a u derbiju Holandije (1:3), Ajaks se stabilizovao, vezao je dve pobede u Erediviziji. Teško će četa španskog stručnjaka Mičela do titule u Holandiji, ali je drugo mesto realan domet Kopljanika. Ekscelzior je imao sjajan start sezone, na sedmom je mestu, ali je malo posustao ovog meseca, samo bod na poslednja dva meča.