Fabio Silva - Kovačeva “opklada” ove sezone

18.30: (2,40) Štutgart (3,60) Borusija Dortmund (2,80) - MR

Čini se da je ovo sezona krilnog napadača koji ima samo 24 godine, a već je dugo internacionalac. Čim je ugledao svetlost dana u drugom timu Porta, prodat je Vulverhemptonu, ali su onda usledile pozajmice Portugalca u PSV i Rendžers, ali ni u holandskom i škotskog velikanu se nije proslavio. Odlična mu je bila sezona u Las Palmasu 2024/2025, kada je dao 10 golova, što mu je bila ulaznica za Signal Iduna Park. U prvoj sezoni, samo dva gola i šest asistencija, a ove godine je nagovestio da će mu ovo biti sezona karijere. Već je dostigao broj pogodaka iz prethonog prvenstva, a dvaput je i asistirao saigračima za golove.

I dalje se nije ustalio u startnoj postavi, ali sve više mu Kovač veruje. Ušao je kao rezervista, pogodio protiv Bajerna u Superkupu Nemačke, zatim je tresao mrežu nižerazrednog HEBC Hamburga u Kupu Nemačke, početkom meseca i Hofenhajma. Naterao je hrvatskog stručnjaka da mu pruži šansu od prvog minuta i to je iskoristio protiv Paderborna (3:0) u prošlom kolu, kada je postigao prvi gol za Milionere. Prema najavama iz Nemačke, Silva će biti u startnoj postavi i danas, zajedno sa Etanom Nvanerijem, pretiće s krila iza najisturenijeg Girasija.

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Pohvalio je Kovač Portugalca.

“Vidim da moj tim može da igra jednako dobro kao i s jednim središnjim napadačem i dvojicom krilnih igrača. Imamo fleksibilnost i različite mogućnosti. Fabio to radi jako dobro i drago mi je što se sve više oslobađa. Radi ono što zna, puno radi za tim, stvara prilike i asistira. To je ono što nam treba. Ako se budemo oslanjali samo na Serua, sigurno će nam tokom cele sezone biti nešto teže, iako je on, naravno, jako važan za nas. Ako uz njega dobijemo još jednog igrača poput Fabija, a verujem da hoćemo, mislim da ćemo imati jako dobru napadačku kombinaciju”, rekao je Kovač.

Dobra forma na početku sezone žuto-crnih pred gostovanje Štutgartu (18.30) u derbiju četvrtog kola Bundeslige. Švabe ne blistaju, samo tri boda za Deniza Undava i drugove.

15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,60) Frajburg (2,85) - MR

Ovi timovi igraju efikasne utakmice u poslednje vreme. Na tri od četiri prethodna duela je dolazila kombinacija GG3+. Dortmund je prošle sezone slavio u Štutgartu sa 2:0, bila je to prva pobeda Milionera protiv Švaba posle tri godine posta u Bundesligi (četiri remija i dva poraza).

BUNDESLIGA – 4. KOLO

Petak

Bajern - Union Berlin 7:0 (3:0)

/Musijala 18, Kejn 39p, 54, Olise 43, 73, 76, Saibari 70/

Subota

15.30: (3,00) Borusija Menhengladbah (3,50) Majnc (2,30) - MR

15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,60) Frajburg (2,85) - MR

15.30: (2,80) Hamburger (3,45) Keln (2,45) - MR

15.30: (2,35) Verder (3,60) Augzburg (2,85) - MR

18.30: (2,40) Štutgart (3,60) Borusija Dortmund (2,80) - MR

Nedelja

15.30: (2,05) Bajer Leverkuzen (3,70) RB Lajpcig (3,40) - MR

17.30: (2,05) Šalke (3,60) Elverzberg (3,50) - MR

19.30: (4,55) Paderborn (4,45) Hofenhajm (1,65) - MR

***Kvote su podložne promenama