Bez mnogo vatre u derbiju omladinaca: Zvezdin Kinez za remi iza juga Marakane

Sjang je na najbolji način iskoristio to što su ga gostujući igrači ostavili usamljenog u srcu kaznenog prostora posle akcije Zvezdinih igrača po levoj strani i ubačene lopte kapitena Veska Čukića. Otvorio je mladi Kinez stopalo kako treba i iz prve poslao loptu u mrežu za 1:1. Bio je to njegov treći gol ove sezone u Omladinskoj ligi Srbije.

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Prethodno je Partizan poveo u finišu prvog dela utakmice, posle kornera i glavometa u kaznenom prostoru rivala. Loše su stajali Rakićevi igrači, daleko od momaka u crno-beloj opremi, a to je kaznio Aleksa Rakić.

Vredno pomena iz prvog poluvremena bile su po jedna šansa na obe strane. Đorđe Krivokapić je zapretio golu Partizana u 22. minutu glavom, ali nedovoljno jako i precizno, dok je na drugoj strani dosta opasniji bio pokušaj Uroša Zdjelarića koji je paradom u korner skrenuo Savo Radanović.

U nadoknadi meča Crvena zvezda je imala lepu priliku da stigne i do sva tri boda, kada se Jovan Trač odlično zagradio, dobio duel sa protivničkim igračem i proigrao Petra Jovanovića, međutim, usledio je traljav šut pored gola.

OMLADINSKA LIGA SRBIJE - SEDMO KOLO

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 1:1 (0:1)

/Sjang 49 - Rakić 43/

Crvena zvezda: Radanović, Đurić, Vranić, Miletić (68. Grbić), Čukić (73. Trač), Krivokapić (86. Jovanović), Pejaković, Sibinović (46. Mitrović), Sjang, Baucal, Šarić (90. Bakalović).

Partizan: Kosanović, Obradović (60. Milovankić), Spasojević, Rakić, Nikić (50. Raković), Ristić (73. Pantić), Zdjelarić (73. Nikolić), Cvijović, Velimirović, Milošević, Roman (82. Šipčić).