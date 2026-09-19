Bez mnogo vatre u derbiju omladinaca: Zvezdin Kinez za remi iza juga Marakane
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 12:23
Treći gol 17-godišnjeg Vana Sjanga u Omladinskoj ligi Srbije
Bilo je golova, ali ne i mnogo uzbuđenja, šansi i brzog tempa. Nije Večiti derbi u kategoriji omladinaca ove subote opravdao očekivanja i doneo reviju dobrih poteza kakve se očekuju od igrača koji su budućnost srpskog fudbala. Treneri Đorđe Rakić i Ivan Radovanović neće biti razočarani rezultatom 1:1, ali publika je ostala uskraćena za lepši fudbal mladih igrača Crvene zvezde i Partizana. Potvrdila je ova utakmica da s razlogom crveno i crno-beli trenutno nisu među vodećima na tabeli. Zvezda je peta, a Partizan sedmi posle sedam kola.
Bilo je u redovima oba sastava pojedinaca koji su osetili čari prvog tima, makar na pripremama, a prednjačio je Dimitrije Šarić u napadu Crvene zvezde. Nije to, međutim, napravilo razliku u odnosu snaga. Imao je nekoliko pokušaja, ali bez uspeha da savlada Miloša Kosanovića. Za razliku od njega, metu je pogodio 17-godišnji Kinez Van Sjang nedugo po povratku sa odmora za 1:1.
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Sjang je na najbolji način iskoristio to što su ga gostujući igrači ostavili usamljenog u srcu kaznenog prostora posle akcije Zvezdinih igrača po levoj strani i ubačene lopte kapitena Veska Čukića. Otvorio je mladi Kinez stopalo kako treba i iz prve poslao loptu u mrežu za 1:1. Bio je to njegov treći gol ove sezone u Omladinskoj ligi Srbije.
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Prethodno je Partizan poveo u finišu prvog dela utakmice, posle kornera i glavometa u kaznenom prostoru rivala. Loše su stajali Rakićevi igrači, daleko od momaka u crno-beloj opremi, a to je kaznio Aleksa Rakić.
Vredno pomena iz prvog poluvremena bile su po jedna šansa na obe strane. Đorđe Krivokapić je zapretio golu Partizana u 22. minutu glavom, ali nedovoljno jako i precizno, dok je na drugoj strani dosta opasniji bio pokušaj Uroša Zdjelarića koji je paradom u korner skrenuo Savo Radanović.
U nadoknadi meča Crvena zvezda je imala lepu priliku da stigne i do sva tri boda, kada se Jovan Trač odlično zagradio, dobio duel sa protivničkim igračem i proigrao Petra Jovanovića, međutim, usledio je traljav šut pored gola.
OMLADINSKA LIGA SRBIJE - SEDMO KOLO
CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 1:1 (0:1)
/Sjang 49 - Rakić 43/
Crvena zvezda: Radanović, Đurić, Vranić, Miletić (68. Grbić), Čukić (73. Trač), Krivokapić (86. Jovanović), Pejaković, Sibinović (46. Mitrović), Sjang, Baucal, Šarić (90. Bakalović).
Partizan: Kosanović, Obradović (60. Milovankić), Spasojević, Rakić, Nikić (50. Raković), Ristić (73. Pantić), Zdjelarić (73. Nikolić), Cvijović, Velimirović, Milošević, Roman (82. Šipčić).