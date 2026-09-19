Neđić pred “svoju” Zvezdu: Znamo šta Rijera želi, ali individualni kvalitet pravi razliku

“ Ne možemo, niti imamo pravo da pretimo Zvezdi ili da se tamo ‘vadimo’ za neke prethodne lošije rezultate. Znamo svi protiv koga igramo I koliko individualni kvalitet ima Crvena zvezda da presudi čak I kada ne igraju dobro. Tako da idemo tamo sa željom da budemo konkurentni, da se prikažemo u dobrom svetlu, a da, kao posledica toga, dođe što bolji rezultat .”

Ma šta pričao Albert Rijera o neophodnom strpljenju, o igračkoj audiciji, o prolaznom vremenu ka nekim višim, evropskim ciljevima – njegova ekipa ne izgleda dobro u poslednje vreme. Duel sa Radničkim biće Zvezdi četvrti u prvenstvu u poslednjih 11 dana, ali prvi na domaćem terenu. Na prethodna tri gostovanja crveno-beli, najblaže rečeno, nisu impresionirali. A opet, rotacije u kadru su toliko česte, da to svakako otežava taktičku pripremu za ovaj susret.

“Pa dobro, pratili smo mi i ranije rad trenera Rijere. Ima taj specifičan ulaz u igru i postavku, bilo je i ranije nekih trenera kod nas koji su želeli tako da igraju. Na kraju krajeva, i Železničar igra kroz taj neki sličan sistem. I ja volim kad treneri imaju svoju filozofiju I od nje ne odstupaju. Nije lako pripremiti utakmicu zbog igrača, jer Zvezda ima toliki roster da bukvalno svaku utakmicu na svakoj poziciji može da počne drugi fudbaler. Verovatno se i on još upoznaje sa svim igračima, dok ne nađe, što bi se reklo, idealnih 11,. Ali, znamo kako Zvezda želi da igra. Ali, naglašavam opet taj individualni kvalitet, koji, bez obzira na sistem u koijem igra, može na kraju da joj donese benefit i napravi razliku. Ali, svakako da i kroz taj sistem ima dosta nekih propusta u defanzivi, koje ćemo pokušati da iskoristimo. Tako da, gledali smo, analizirali smo, spremali smo se i želimo da pružimo dobru partiju.”

Ne krije Neđić da bi mu više prijao bilo koji drugi protivnik u ovom momentu, ali i da će za njega to biti utakmica sa posebnim emocijama:

“Pa sigurno da posle pobede ovaj protiv OFK Beograda bi nam bolje došla neka druga utakmica dase možda vežu dobri rezultati i da se nagrade ovi momci za rad, trud i igre. Ali, nikad ništa nije idealno u fudbalu, a i nikad se i ne zna šta može da bude, a na nama je da se pokažemo u što boljem svetlu. Što se emocija rice, tačno je, Marakana i Zvezda su moja druga kuća, celog života sam tamo i uvek je lepo vratiti se. Kao što će biti čudno da sednem na klupu s desne strane i to što ću voditi utakmicu protiv Zvezde. Ali, moj stručni štab i ja gledamo to s profesionalne strane i ponavljam po ko zna koji put - želimo da igramo, da se nadigravamo i da budemo konkurentni.”

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U kontekstu sastava koji konkuriše za utakmicu, nuižno je bilo pitanje o najnovijim promenama u igračkom kadru – povratku Gbolija Arijibija i odlasku Miloša Spasića. Na prvog Neđić nije računao u finišu prethodne sezone, drugi mu je bio standardan sve do pre neki dan:

“Odveden nam je igrač koji je bio standardan, na naše veliko iznenađenje, tako da stvarno ne znam šta bih rekao na to. Opet su dovedeni neki igrači koji su bili optisani ranije, ali nije moje da se mešam u politiku kluba. Na nama je da radimo sa tim što imamo i da iz njih izvučemo maksimum, pa dokle možemo. Imamo i nekih dodatnih kadrovskih problema. Pre svega sa Bonsuom, još čekamo da vidimo kakvo je pravo stanje i kada će se on uopšte vratiti na teren. Kovačević je dobio onaj udarac još protiv Kragujevčana, momak je trpeo sve ovo vreme strašne bolove, dao je sve od sebe, ali sada mora na pauzu od par nedelja i na njega ne možemo da računamo. Možda je i dpbro što dolazi ova pauza da se konsoliduje tim i da se onako svi presaberemo i vidimo šta nam je dalje činiti”, zaključio je Marko Neđić najavu utakmice nastadionu “Rajko Mitić”.

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Subota

17.00 (1.42) Novi Pazar (4.50) Zemun (7.75) MR

17.00 (1.70) Vojvodina (3.70) IMT (5.10) MR

19.00 (3.00) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnički Kragujevac (2.35) MR

19.00 (4.30) Radnik (3.60) Partizan (1.85) MR

Nedelja

17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR

20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR

***Kvote su podložne promenama