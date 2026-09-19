Ni Stef Kari nije mogao da ubedi Lebrona
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 13:36
Hteli su Voriorsi da dovedu Džejmsa, ali... Nije im se dalo
Kada je Lebron Džejms posle osam godina odlučio da napusti Los Anđeles Lejkerse, maltene svi timovi u ligi stali su u red za njegov potpis jer ko ne bi hteo Kralja u svojoj ekipi, pogotovo ako je za "male pare". Tim koji je odmah iskočio u prvi plan bili su Golden Stejt Voriorsi. Pričalo se da bi mogao da se napravi super-tim veterana, gde bi Džejms potpisao za Ratnike i igrao sa prijateljima i saigračima iz reprezentacije Stefom Karijem i Drejmondom Grinom, ali da bi na sve to ekipa iz San Franciska dovela Entonija Dejvisa putem trejda.
Puštena je ta priča u etar, Grin i Lebron su čak išli zajedno i na golf, gde ga je Drejmond ubeđivao da dođe, ali na kraju od toga nije bilo ništa. Brzo su Voriorsi ispali iz priče jer je Džejms hteo da ode u ekipu koja odmah može da se bori za prsten, što sa Golden Stejtom i ne bi bilo realno. Posebno ako ne bi došao Entoni Dejvis. Zato se odlučio za Filadelfija Seventisikserse.
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Nisu uspeli da ga ubede Ratnici, pretežno Drejmond Grin koji je pokušavao i ubeđivao jednog od najboljih košarkaša svih vremena da se preseli u San Francisko, a nije samo najbolji defanzivac Voriorsa bio taj koji je zvao Lebrona. Retko se čuje od Stefa Karija nešto sa te strane, da priča o dovođenju igrača ili bilo čega što franšiza radi na tržištu, ali kada je Bron u pitanju, potvrdio ga je da ga je on i zvao. Ne nešto opširno.
"Probali smo. Taj koji nije probao da dovede Lebrona Džejmsa, taj je budala", kratak je bio Stef na tu temu za "ABC".
Golden Stejt se tokom leta pripremao za mogućnost da krene po Džejmsa i dovede ga. Drejmond Grin je odbio opciju u ugovoru vrednu 27.700.000 dolara, čime su Voriorsi dobili dodatni prostor za finansijske poteze.
To nije bio prvi put da je Golden Stejt pokazao interesovanje za Džejmsa. Voriorsi su istraživali mogućnost da ga dovedu i pred kraj prelaznog roka 2024. godine, ali do dogovora tada nije došlo.
Na kraju, veliki rival nikada nije zaigrao za ekipu protiv koje je četiri puta zaredom odmerio snage u velikom finalu i jednom slavio.