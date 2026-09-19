Poslednji put kada je Voša beležila ovakve rezultate na Karađorđu, završila je ispred Crvene zvezde

Naime, poslednji put kada je Vojvodina vezala više od pet pobeda, ako ćemo preciozno - osam, igrala se sezona 2007/2008. Dakle, godina koju smo mnogo puta spominjali u smiraju prošlogodišnjeg prvenstva, jer je te 2008, pre onog Vošinog uspeha prošle sezone, Stara dama poslednji put bila vicešampion države. Kao i prethodne godine, uspela je da razdvoji beogradske večite na tabeli, ali uz bitnu razliku. Tada su crno-beli bili ubedljivo prvi sa 80 osvojenih bodova, dok je drugoplasirana Vojvodina imala 61. Dva boda više od Crvene zvezde i to je ujedno poslednja sezona koju su Lale okončale ispred crveno-belih na tabeli.

Svi smo svesni šta bi značilo da se isto ponovi i ove takmičarske godine – Vojvodina bi podigla svoj treći pehar šampiona države. Međutim, jedno je igrati se sa statističkim podacima, a sasvim drugi par rukava u praksi ponoviti podvig na koji klub čeka gotovo dve decenije (kada je reč o pozicioniranju ispred Zvezde), odnosno 37 godina kada se novosadski klub poslednji put popeo na tron ovdašnjeg fudbala.

17.00 (1.70) Vojvodina (3.70) IMT (5.10) MR

No, ne želimo da stavljamo dodatni pritisak na Marka Savića i njegove izabranike, jer ga oni svakako osećaju pred gostovanje Traktorista iz Novog Beograda, koji su u oba svoja prethodna meča na Karađorđu uspeli da iznenade domaćine. Uz to, oba Vošina poraza od IMT-a bila su vrlo upečatljiva. Prvi je kumovao smeni Nenada Lalatovića, koja je usledila dve utakmice nakon te sa IMT-om, dok je kolektiv Zorana Vasiljevića prošle sezone slavio u Novom Sadu (3:1), samo par dana nakon što su Lale posle preokreta ostvarile veliku pobedu protiv Crvene zvezde, te je taj poraz na svojevrstan način izbušio balon entuzijazma.

Ipak, te situacije sa ovom današnjom, osim što Lale u meč ponovo ulaze nakon pobede nad jednim od večitih rivala, ovog puta Partizanom, ne mogu da se porede. Niti će se Savićeva klupa zaljuljati usled negativnog rezultata, niti će on moći mnogo da utiče na vojvođansku javnost, koja je svesna da tokom sezone mora da bude i uspona i padova u igri.

Međutim, iako je bilo tih padova u igri tokom prvih mesec dana mandata 42-godišnjeg stratega, nije ih bilo mnogo kada je rezultat u pitanju. Daće Novosađani sve od sebe da ih ne bude ni danas, te da ovaj ciklus okončaju sa odličnom ocenom u knjižici i sa ogromnim samopouzdanjem odu na reprezentativnu pauzu.

MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO

Subota

17.00 (1.42) Novi Pazar (4.50) Zemun (7.75) MR

17.00 (1.70) Vojvodina (3.70) IMT (5.10) MR

19.00 (3.00) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnički Kragujevac (2.35) MR

19.00 (4.30) Radnik (3.60) Partizan (1.85) MR

Nedelja

17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR

20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR

***Kvote su podložne promenama