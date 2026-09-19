Laportina otrovna strelica ka Realu: Kad su u problemu, promene zemljište i - nikom ništa

Kad je u pitanju finansijsko stanje, predsednik Barse smatra da klub ide u dobrom smeru. Mada, ima onih koji smatraju da je situacija daleko od idealne i da su dugovi još uvek ogromni.

"Među navijačima vlada optimizam jer klub ide u pravom smeru. Kao predsednik, i sam delim ovu kolektivnu radost, ali istovremeno moram da poručim da je sada trenutak za obnavljanje odgovornosti i posvećenosti. Odluke koje danas donosimo u vezi sa finansijskom i institucionalnom stabilnošću ključne su kako bi ovaj projekat bio dugoročan".

Kako bi se projekat "Espai Barca" (infrastrukturni i urbanistički projekat čiji je centralni deo renoviranje stadiona), biće potrebno dodatnih 300.000.000 evra, ali Laporta uverava da problema neće biti i da će Kamp Nou posle renoviranja biti neverovatan izvor prihoda za klub.

"To će biti izvor prihoda kakav do sada nije viđen. Došlo je do određenih okolnosti koje su usporile radove i dovele do skoka troškova. U planu je bilo 800 zahvata na tribini, ali smo uradili mnogo više. Oružani sukobi poput rata u Ukrajini izazvali su poskupljenje materijala i kašnjenja. Ovih 300 miliona poslužiće da se Kamp Nou konačno završi i da se ubrza generisanje prihoda, koji će do 2030. godine iznositi 1.400.000.000 evra“.

Uprkos potrebi za dodatnim finansiranjem stadiona, predsednik Barse je insistirao na tome da je ekonomska situacija u klubu stabilna

„Nakon oporavka ušli smo u fazu stabilizacije, a rast prihoda se nastavio. Beležimo istorijske rekorde kada je reč o sponzorstvima. Već treću godinu zaredom ostvarujemo operativni profit, i to uprkos činjenici da smo morali da igramo na tri različita stadiona. Te okolnosti su nam smanjile zaradu, ali nam je povratak na Kamp Nou doneo rekordne prihode i omogućio da preokrenemo situaciju. Zaduživanje ugrožava model po kom je klub u vlasništvu svojih članova. Klub će uspeti da vrati dug na održiv način zahvaljujući prihodima koje ćemo ostvarivati. Moramo biti ponosni na potencijal našeg kluba", dodao je Laporta.