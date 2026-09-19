Laportina otrovna strelica ka Realu: Kad su u problemu, promene zemljište i - nikom ništa
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 12:33
"Znamo da se borimo protiv rivala u vlasništvu investicionih fondova i državnih klubova", rekao je predsednik Barselone na skupštini kluba
Ume Đoan Laporta da bude vrlo kreativan kad pecka Real Madrid, pa je još u aprilu mesecu rekao da Kraljevski klub pati od "Barselonitisa". Sad je došlo red na novu otrovnu strelicu ka najljućem rivalu. Ovog puta, nije bio intervju, već reodvna sednica kluba.
Na njoj je Laporta govorio o rezultatima kluba, daljim planovima, ali je već posle pet minuta rešio da spomene najvećeg rivala, ne direktno, ali je vrlo jasno na koga misli.
"Klub Barselonine veličine uvek pred sobom ima velike izazove. Uvek težimo tome da budemo bolji, nema mesta za samozadovoljstvo. To od nas zahteva istorija. Moramo da nastavimo ovaj proces rasta. Moramo da budemo hrabri, maštoviti i inovativni. Svesni smo da se borimo protiv rivala koji su zapravo investicioni fondovi, državni klubovi... Našim protivnicima, kada naiđu na problem, jednostavno prenamene zemljište i – nikom ništa, Kao da se ništa sporno nije desilo", rekao je Laporta.
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Kad je u pitanju finansijsko stanje, predsednik Barse smatra da klub ide u dobrom smeru. Mada, ima onih koji smatraju da je situacija daleko od idealne i da su dugovi još uvek ogromni.
"Među navijačima vlada optimizam jer klub ide u pravom smeru. Kao predsednik, i sam delim ovu kolektivnu radost, ali istovremeno moram da poručim da je sada trenutak za obnavljanje odgovornosti i posvećenosti. Odluke koje danas donosimo u vezi sa finansijskom i institucionalnom stabilnošću ključne su kako bi ovaj projekat bio dugoročan".
Kako bi se projekat "Espai Barca" (infrastrukturni i urbanistički projekat čiji je centralni deo renoviranje stadiona), biće potrebno dodatnih 300.000.000 evra, ali Laporta uverava da problema neće biti i da će Kamp Nou posle renoviranja biti neverovatan izvor prihoda za klub.
"To će biti izvor prihoda kakav do sada nije viđen. Došlo je do određenih okolnosti koje su usporile radove i dovele do skoka troškova. U planu je bilo 800 zahvata na tribini, ali smo uradili mnogo više. Oružani sukobi poput rata u Ukrajini izazvali su poskupljenje materijala i kašnjenja. Ovih 300 miliona poslužiće da se Kamp Nou konačno završi i da se ubrza generisanje prihoda, koji će do 2030. godine iznositi 1.400.000.000 evra“.
Uprkos potrebi za dodatnim finansiranjem stadiona, predsednik Barse je insistirao na tome da je ekonomska situacija u klubu stabilna
„Nakon oporavka ušli smo u fazu stabilizacije, a rast prihoda se nastavio. Beležimo istorijske rekorde kada je reč o sponzorstvima. Već treću godinu zaredom ostvarujemo operativni profit, i to uprkos činjenici da smo morali da igramo na tri različita stadiona. Te okolnosti su nam smanjile zaradu, ali nam je povratak na Kamp Nou doneo rekordne prihode i omogućio da preokrenemo situaciju. Zaduživanje ugrožava model po kom je klub u vlasništvu svojih članova. Klub će uspeti da vrati dug na održiv način zahvaljujući prihodima koje ćemo ostvarivati. Moramo biti ponosni na potencijal našeg kluba", dodao je Laporta.