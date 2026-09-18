Adžić ponovo strelac sa klupe, ovaj put prekasno: Monca stigla do prve pobede u sezoni (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | pet. 18.09.26. | 23:02
Gustavo Varela sa dva gola doneo domaćinu tri boda, dok je crnogorski reprezentativac u završnici samo ublažio poraz Sasuola - 2:1 (0:0)
Monca nije znala za pobedu u prva četiri kola nove sezone Serije A, a trenutak za prekid tog niza nije delovao idealno. U goste joj je stigao Sasuolo, koji je iz prethodna tri ligaška meča izvukao sedam bodova i samo pet dana ranije srušio Juventus. Ipak, pred domaćom publikom sve je konačno leglo na svoje mesto, pa je tim Ivana Jurića upisao prvi trijumf u prvenstvu.
Čekala je Monca svoju priliku tokom prvih 45 minuta, a onda joj je odmah po povratku sa odmora poklon stigao sa druge strane. Velika greška Arijaneta Murića otvorila je vrata Gustavu Vareli, koji se tu nije zaustavio, već je ubrzo pogodio još jednom za velikih 2:0. Nadu Sasuolu u završnici ponovo je doneo Vasilije Adžić. Kao i u prethodnoj utakmici, ušao je sa klupe i stigao do prelepog pogotka, ali ovog puta prekasno - 2:1 (0:0).
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Monca je bolje otvorila meč i od prvog minuta pokušala da pritisne rivala, ali je kako je poluvreme odmicalo inicijativu sve više preuzimao Sasuolo. Domaćina je u nekoliko navrata spasao Noel Tornkvist, dok su domaći svoje šanse uglavnom tražili kroz napade po krilu. Završnica je nedostajala na obe strane, pa se na odmor otišlo bez golova.
A onda je već na samom startu drugog poluvremena Murić preuzeo ulogu tragičara. Posle udarca Varele delovalo je da će lako otkloniti opasnost, ali mu je lopta iskliznula iz ruku i završila u mreži. Taj pogodak potpuno je poremetio goste, koji su ubrzo skrivili i jedanaesterac, a odgovornost je ponovo preuzeo Varela, koji je bez problema udvostručio prednost i postigao četvrti gol u šampionatu.
Sasuolo je nakon drugog primljenog gola morao da krene mnogo ofanzivnije i gotovo sve prebaci pred gol Monce. Takav pristup na kraju je doneo nadu, pošto je Adžić iz slobodnog udarca smanjio zaostatak i uneo neizvesnost u samu završnicu. Pokušali su gosti u preostalim minutima da stignu makar do boda, ali promene više nije bilo, pa je Monca sačuvala 2:1 i konačno upisala prvu pobedu u sezoni.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
15.00: (2,00) Bolonja (3,40) Torino (3,90) - MR
15.00: (2,30) Udineze (3,30) Kaljari (3,20) - MR
18.00: (2,75) Roma (3,45) Inter (2,50) - MR
20.45: (3,80) Venecija (3,50) Lacio (2,00) - MR
Nedelja
12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR
15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR
15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR
20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR
***Kvote su podložne promenama