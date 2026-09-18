Adžić ponovo strelac sa klupe, ovaj put prekasno: Monca stigla do prve pobede u sezoni (VIDEO)

Monca nije znala za pobedu u prva četiri kola nove sezone Serije A, a trenutak za prekid tog niza nije delovao idealno. U goste joj je stigao Sasuolo, koji je iz prethodna tri ligaška meča izvukao sedam bodova i samo pet dana ranije srušio Juventus. Ipak, pred domaćom publikom sve je konačno leglo na svoje mesto, pa je tim Ivana Jurića upisao prvi trijumf u prvenstvu.

Čekala je Monca svoju priliku tokom prvih 45 minuta, a onda joj je odmah po povratku sa odmora poklon stigao sa druge strane. Velika greška Arijaneta Murića otvorila je vrata Gustavu Vareli, koji se tu nije zaustavio, već je ubrzo pogodio još jednom za velikih 2:0. Nadu Sasuolu u završnici ponovo je doneo Vasilije Adžić. Kao i u prethodnoj utakmici, ušao je sa klupe i stigao do prelepog pogotka, ali ovog puta prekasno - 2:1 (0:0).