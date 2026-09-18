Nije Elče maler, već fudbalski švaler! Dmitrović posle kiksa primao evrogolove
Vreme čitanja: 10min | pet. 18.09.26. | 23:11
Bili su poslednjeplasirani i bez pobede pred početak kola, sada su sa igračem manje - i to ceo meč - došli do prvog trijumfa
Najmalerozniji klub u Španiji je do petka uveče bio Elče, koji je gubio bodove u poslednjim minutima i nije znao za pobedu. Na leđima im je visila tabla sa natpisom "maler", mada evo preokreta – Elče je fudbalski švaler. Igraju fudbal koji je milina za oko i koji će rezultate kad-tad doneti, kao večeras. Šunjaju se, prikradaju, iskradaju i na kraju ih ne možeš uhvatiti. Čak ni kada igraju sa igračem manje od četvrtog minuta jer je Redondu pao mrak na oči.
Prva pobeda stigla je u Barseloni, gde su savladali na startu sedmog kola ekipu Espanjola – 3:1 (2:0). Sve je počelo velikim kiksom Marka Dmitrovića, koji je poleteo na jednu loptu i primio gol, a onda primao samo evrogolove. Pošto je Elče poveo 2:0, dvojku ste mogli već lagano da zaokružite u 29. minutu, kao i 2-2 jer su imali dve razlike na velikom odmoru. Zbog dva gola do 30. minuta došlo je i 3+ već tada, pa je Mozzart Relax opet bio plodonosan.
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Neverovatan početak utakmice viđen je u Barseloni. Sin čuvenog Fernanda Redonda - Rendondo Solari - napravio je takvu glupost u četvrtom minutu, da je to neverovatno. Izgubio je loptu ispred svog kaznenog prostora kada je loše primio i hteo da vrati golmanu, a onda povukao rivala koji je išao ka njoj i stigla je odmah reakcija iz VAR sobe. Jasno je bilo da zbog greške, kao poslednji igrač i sa namerom da svuče praktično dole fudbalera koji ide ka lopti i ziceru, mora da dobije crveni karton. Tako je Elče praktično počeo utakmicu sa igračem manje, što je za poslednjeplasiranu ekipu bilo katastrofalno.
Međutim, nije to nikakav problem za Elče, koji uvek izlazi i igra visoko, što se moglo videti protiv madridskog Reala u prošlom kolu, tako da ni sa desetoricom nisu odustajali od zamisli. Iako ih je Espanjol na početku sabio u njihov šesnaesterac, dva izleta na protivničku polovinu bila su dovoljna da se šokiraju plavo-beli. I Marko Dmitrović na golu. Posle brze akcije i savršene duge lopte, srpski golman krenuo je u nekošeno i napravio katastrofalnu grešku, zbog koje Ninjo pogađa u 26. minutu.
Isti igrač samo tri minuta kasnije opet matira Marka Dmitrovića i to ovoga puta fantastičnim golom. Još jedna vrhunska kontra i brza akcija, duga lopta na drugu stativu isto za Ninja, koji hvata volej i kroz noge srpskog čuvara mreže trese mrežu. Stvarno prelep gol.
Napadao je Espanjol konstantno, Brajanu Saragosi je poništen gol, propustio je i nekoliko dobrih šansi do kraja poluvremena, konkretno dve, mada je Ninjo isto mogao do het-trika pred odlazak na odmor. Igralo se u neverovatnom ritmu, pucalo je na sve strane u Barseloni, gde je od ova četiri, moglo da padne još toliko golova. Pravo je čudo kako Espanjol nije uspevao da slomi protivnika sa igračem više, iako je sve vreme napadao i to je tek uspeo u 72. minutu, kada Ćust postiže nespretno autogol. Čak ga je Elče i sam sebi dao.
Ipak, nije to dugo trajalo. U 78. minutu, još jedna fantastična kontra, gde je Valera trčao i trčao i na kraju "bocnuo" Dmitrovića za još jedan vrhunski gol, koji je i overio pobedu.
Jeste Espanjolu zbog opravdanog ofsajda bio pred kraj poništen gol, što je moglo da zakuva, ali nije. Elče je konačno upisao prvu pobedu.
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
14.00: (2,40) Osasuna 83,35) Rajo Valjekano (2,95) MR
16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR
18.30: 1,90) Selta (3,50) Rasing Santander (4,10) MR
21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR
Nedelja
14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR
16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR
18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR
18.30: (3,50) Deportivo (3,45) La Korunja Betis (2,10) MR
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promnenama