Nije Elče maler, već fudbalski švaler! Dmitrović posle kiksa primao evrogolove

Najmalerozniji klub u Španiji je do petka uveče bio Elče, koji je gubio bodove u poslednjim minutima i nije znao za pobedu. Na leđima im je visila tabla sa natpisom "maler", mada evo preokreta – Elče je fudbalski švaler. Igraju fudbal koji je milina za oko i koji će rezultate kad-tad doneti, kao večeras. Šunjaju se, prikradaju, iskradaju i na kraju ih ne možeš uhvatiti. Čak ni kada igraju sa igračem manje od četvrtog minuta jer je Redondu pao mrak na oči.

Prva pobeda stigla je u Barseloni, gde su savladali na startu sedmog kola ekipu Espanjola – 3:1 (2:0). Sve je počelo velikim kiksom Marka Dmitrovića, koji je poleteo na jednu loptu i primio gol, a onda primao samo evrogolove. Pošto je Elče poveo 2:0, dvojku ste mogli već lagano da zaokružite u 29. minutu, kao i 2-2 jer su imali dve razlike na velikom odmoru. Zbog dva gola do 30. minuta došlo je i 3+ već tada, pa je Mozzart Relax opet bio plodonosan.