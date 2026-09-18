Niko nikada kao Kejn: Apsolutni rekord Bundeslige! Het-trik Olisea, sedmica Bajerna

Nestvarni Hari Kejn oborio je istorijski rekord u Bundesligi. Reprezentativac Engleske dominira od kada je stigao u Minhen i sada je u četvrtom kolu nemačkog šampionata postavio apsolutni rekord. Do sada je rekord za najbrže postignutih 100 golova držao Diter Miler, koji je do "stotke" stigao za 129 mečeva, što je Hari Kejn razbio kao od šale. Bila mu je potrebna 31 utakmica manje da dođe do 100 golova i za 98 mečeva uspeo je da se upiše u istorijske knjige.

Rekord nekadašnjeg napadača Kelna oborio je u pravoj rapsodiji minhenskog Bajerna, koji je na startu novog kola deklasirao Union Berlin na domaćem terenu – 7:0 (3:0). S obzirom da je Bajern poveo 2:0, već ste u 39. minutu mogli da zaokružite keca na bavarsku mašineriju, kao i 5+ već u 54. minutu jer su pala četiri gola, sve zbog benefita Mozzart Relax.