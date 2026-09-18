Niko nikada kao Kejn: Apsolutni rekord Bundeslige! Het-trik Olisea, sedmica Bajerna
Vreme čitanja: 12min | pet. 18.09.26. | 22:24
Englez do 100. gola u nemačkom šampionatu došao za samo 98 utakmica, puna mreža Union Berlina
Nestvarni Hari Kejn oborio je istorijski rekord u Bundesligi. Reprezentativac Engleske dominira od kada je stigao u Minhen i sada je u četvrtom kolu nemačkog šampionata postavio apsolutni rekord. Do sada je rekord za najbrže postignutih 100 golova držao Diter Miler, koji je do "stotke" stigao za 129 mečeva, što je Hari Kejn razbio kao od šale. Bila mu je potrebna 31 utakmica manje da dođe do 100 golova i za 98 mečeva uspeo je da se upiše u istorijske knjige.
Rekord nekadašnjeg napadača Kelna oborio je u pravoj rapsodiji minhenskog Bajerna, koji je na startu novog kola deklasirao Union Berlin na domaćem terenu – 7:0 (3:0). S obzirom da je Bajern poveo 2:0, već ste u 39. minutu mogli da zaokružite keca na bavarsku mašineriju, kao i 5+ već u 54. minutu jer su pala četiri gola, sve zbog benefita Mozzart Relax.
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Sve je počelo kada je Džamal Musijala u 18. minutu načeo goste i to posle sjajnog prodora Alfonsa Dejvisa. Dobio je nemački reprezentativac loptu na ivici kaznenog i poslao je raketu u dalji ugao, pa je odatle sve počelo. Nastavilo se u 39. minutu, kada je Rote napravio penal i Kejn realizovao kazneni udarac za pomenuti rekord. Rapsodiju je četiri minuta kasnije započeo Majkl Olise, koji postiže fantastičan gol u svom stilu. Otvoreno stopalo u gornji desni ugao i tu je bilo jasno da je samo pitanje koliko će Bajern još golova dati do kraja utakmice.
U nastavku, u svom stilu Olise pakuje dugom loptom u 54. minutu loptu u trepavicu Kejna, koji majstorski pogađa glavom za "poker" u Minhenu. Nagradio se i Ismail Saibari u 70. minutu golom, pošto je ušao nekoliko minuta ranije, pošto je fantastičnom fintom izbacio dvojicu rivala i zakucao loptu u mrežu. Baš majstorski.
A onda kreće šou fantastičnog Majkla Olisea. Nije mu bio dosta jedan gol i jedna asistencija, već je rešio da sa još dva pogotka napuni mrežu Union Berlina do vrha. Ne prašta ništa francuski reprezentativac kada mu se za to otvori prilika. Dobio je perfektnu dugu loptu, pobegao iz ofsajd pozicije i fintom naterao golmana da se raširi koliko je visok, pa smešta loptu u praznu mrežu u 73. minutu.
Tri minuta kasnije, kompletirao je het-trik i postavio konačan rezultat. I to na kakav način! Sa preko 20 metara je opalio po lopti, pošto je prethodno podigao glavu i video da za to ima prostora, pa kao što je rečeno ranije, u svom stilu smešta loptu opet u gornji desni ugao. Za het-trik i za kraj.
BUNDESLIGA – 4. KOLO
Petak
Bajern - Union Berlin 7:0 (3:0)
/Musijala 18, Kejn 39p, 54, Olise 43, 73, 76, Saibari 70/
Subota
15.30: (3,00) Borusija Menhengladbah (3,50) Majnc (2,30) - MR
15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,60) Frajburg (2,85) - MR
15.30: (2,80) Hamburger (3,45) Keln (2,45) - MR
15.30: (2,35) Verder (3,60) Augzburg (2,85) - MR
18.30: (2,40) Štutgart (3,60) Borusija Dortmund (2,80) - MR
Nedelja
15.30: (2,05) Bajer Leverkuzen (3,70) RB Lajpcig (3,40) - MR
17.30: (2,05) Šalke (3,60) Elverzberg (3,50) - MR
19.30: (4,55) Paderborn (4,45) Hofenhajm (1,65) - MR
***Kvote su podložne promenama