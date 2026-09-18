Puče "plava" tikva: Čelsijevo totalno rasulo, ovakvu odbranu ne bi poželeo ni neprijatelju

Blago rečeno - katastrofa. Možda su ovakve konstatacije sada previše oštre prema Ćabiju Alonsu kao treneru, pogotovo jer će mu, neminovno, biti potrebno još mnogo vremena da uopšte napravi sastav kadar da napravi bilo šta ozbiljno. Iako je tek 5. kolo, čini se da je sa ovom utakmicom postalo jasno da su priče o Čelsijevoj ozbiljnoj kandidaturi za titulu ugašene! Ne zato što Čelsi ne može da napravi čudesan preokret u nastavku sezone, već zato što ovo nije ni Bundesliga, nije doduše ni Real Madrid, ali ni Alonso , čak i pored toga što nema evropskog fudbala i može da se fokusira samo na Premijer ligu, sa ovakvim timom i deficitima koji su više nego očigledni na više pozicija - pre svega u odbrani - nema šta da traži. Kažimo to odmah, bez uvijanja.

To odavno nije ozbiljan konkurent ni za jedan veliki trofej, Čelsi je pod novim vlasnicima sinonim za totalno rasulo. Svaka čast Encu Mareski što je, i u kakvim uslovima izvukao pehare šampiona Svetskog klupskog prvenstva i Lige konferencije, sve pre i posle toga je, blago rečeno - žali Bože. I utrošenih para i protraćenog vremena.

Brentford je u malom komšijskom derbiju Zapadnog Londona preko Džejdona Entonija, Igora Tijaga i Fabija Karvalja priredio rezultat koji bi u nekim boljim vremenima po Čelsi predstavljao senzaciju. Danas je to samo realna slika toga koliko je nisko pao nekadašnji šampion Evrope i Engleske, odnosno gde se realno nalazi u premijerligaškim okvirima! Brentford je slavio rezultatom 3:0 (0:0) i prekinuo niz od tri uzastopna remija i uz to ostao i dalje neporežane. Istovremeno je Čelsi ostavio na samo jednom osvojenom bodu u poslednja tri kola. Možda Alonso u nekom scenariju bude Čelsijev čudotvorac, ali da bi se to uopšte dogodilo moraće da napravi korenite promene u odbrani! Tačnije, prvo da skloni Veslija Fofanu, onda i da, žargonski rečeno, odapne vaspitnu Livaju Kolvilu kako bi ga trgao iz dubioze u kojoj se nalazi, a onda i vidi može li od Maksensa Lakroe da izvuče nešto bolje ili, na kraju krajeva, da mu nađe bolje saigrače u poslednjoj liniji. Jer, ovo s čim Španac raspolaže ne biste poželeli ni najvećem neprijatelju. Svaka čast Emilijanu Martinezu jer on je definitivno "nadogradnja" u odnosu na nesnađenog Roberta Sančeza, ali poslednja linija, uključujući i igrače po bokovima, nisu ni da nose tim iznad sredine tabele bez obzira na to što su Fofana i Lakroa zbirno plaćeni 150.000.000 evra. Da je i koliko Čelsijeva poslednja linija kriminalna pokazuje možda i najbolje podatak da je u nepunih pet kola dozvolila čak 12 golova! Dvocifren put su loptu iz svoje mreže vadili samo golmani poslednjeplasiranog Koventrija (10), Ipsviča (10) i Kristal Palasa (11). Računajući gornji deo tabele, Čelsi je daleko najlošija odbrana Premijer lige! Ako iz te računice izbacimo desetoplasirani Ipsvič, najbliži Alonsovim pulenima u ovom segmentu je Brajton, tim od kojeg je klub sa dve titule Lige šampiona najviše kupovao poslednjih godina i počeo tako se pretvorio u tim sa sredine tabele, sa pet dozvoljenih pogodaka. Ostali su daleko ispod, Arsenal je primio jedan, a Mančester Siti dva, koliko i Hal! Nije od početka izgledalo da će se veče završiti takvim debaklom gostiju. Čelsi je u uvodnim minutima delovao nešto konkretnije, a već posle desetak minuta Pedro Neto je iz nezgodnog ugla naterao Kvivena Kelehera na intervenciju. Brentfordu je bilo potrebno vreme da pronađe ritam, iako je povremeno pretio preko leve strane, gde su Kevin Šade i Kin Luis Poter pokušavali da napadnu prostor iza odbrane gostiju.

Najbizarniji trenutak prvog poluvremena dogodio se u 25. minutu, kada je Keleher posle povratne lopte izgubio koncentraciju i pustio je ispod stopala. Lopta je krenula ka praznoj mreži, ali je golman Brentforda stigao da ispravi sopstvenu grešku neposredno pre gol-linije. Čelsi je do odmora imao još jednu dobru situaciju preko Morgana Rodžersa, čiji je udarac iz kaznenog prostora u 41. minutu izblokiran. Na poluvremenu je ostalo 0:0, uz gotovo identičan očekivani broj golova na obe strane – 0,39. Brentford je početkom nastavka počeo da pokazuje više. Džejdon Entoni je u 50. minutu glavom pogodio gornji deo prečke, odnosno naterao Emilijana Martineza na intervenciju, a pomoćni sudija podigao je zastavicu. Snimak je, međutim, sugerisao da ofsajda verovatno nije bilo. Bilo je, svakako, to upozorenje koje Čelsi nije shvatio ozbiljno.

Kazna je stigla u 61. minutu i ponovo je otvorila pitanje odbrane prekida londonskog velikana. Mikel Damsgor je izveo korner sa leve strane, Janik Šuster na drugoj stativi vratio loptu glavom pred gol, a Entoni je ostao potpuno sam i iz neposredne blizine pogodio za 1:0. Jednostavna akcija, još jednostavniji završetak i odbrana Čelsija koja praktično nije ni reagovala. Entoni je bio sam kao duh na petercu, još jedan dokaz koliko je bušna Čelsijeva odbrana...