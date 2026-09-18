Rezzime dana (petak): Čelsi razočarao, Espanjol podbacio

ZAOKRUŽENO

MONAKO – LANS (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 2:1

Malo je sporije upalila mašina Luisa Enrikea nakon letnje pauze, ima vremena da sve to dođe na svoje, ali pravo je njenih izazivača da se nadaju da mogu da uhvate najjaču ekipu našeg kontinenta na spavanju. U prvom redu, to je Monako, koji nakon što je dobio derbi petog kola protiv Lansa sa 2:1 (1:0) ima čak osam bodova plusa, doduše uz jednu utakmicu više, odnosu na PSŽ.

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GENT – STANDARD LIJEŽ (tip 1, kvota 1,80) – rezultat 2:1

Gent je pred svojim navijačima savladao Standard sa 2:1 i tako nastavio odličan start sezone. Domaći su poveli, ali je Standard uspeo da uzvrati pred sam odlazak na odmor. Kada je delovalo da će ekipe podeliti bodove, Gent je u 83. minutu stigao do odlučujućeg gola. Kristijan Berdžes zatresao je mrežu za konačnih 2:1 i doneo svom timu nova tri boda.

BAJERN – UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,07) – rezultat 7:0

Rekord nekadašnjeg napadača Kelna oborio je u pravoj rapsodiji minhenskog Bajerna, koji je na startu novog kola deklasirao Union Berlin na domaćem terenu – 7:0 (3:0). S obzirom da je Bajern poveo 2:0, već ste u 39. minutu mogli da zaokružite keca na bavarsku mašineriju, kao i 5+ već u 54. minutu jer su pala četiri gola, sve zbog benefita Mozzart Relax.

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RAPID – TIROL (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:0

Rapid je lider austrijskog šampionata, ali da bi ostao na toj poziciji mora da pobeđuje iz kola u kolo. Tim iz Beča je večeras rutinirao Tirol i sačuvao plus tri u odnosu na Lask.

GRONINGEN – CVOLE (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 3:0

Nije Groningen imao aman baš nikakvih problema protiv Cvolea. Domaćin je u prvom poluvremenu postigao dva gola i već tada završio ceo posao. Do kraja je gost morao još jednom da vadi loptu iz mreže.

BRISTOL SITI – VOTFORD (tip 1, kvota 1,73) – rezultat 1:0

Bristol se vratio na pobednički kolosek i to je najvažnije. Crveni su odlično počeli sezonu, ali su u poslednja dva kola upisali isto toliko poraza i jasno je bilo da Bristol mora što pre da se probudi. Ekipa sa Ešton Gejt stadiona uradila je to u 8. rundi čempionšipa, slavivši minimalnim rezultatom nad Votfordom.

MC ALŽIR – RUISET (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 2:0

MC Alžir je tek danas počeo šampionat, ali pobedonosno. Domaćin je rutinski savladao Ruiset i tako upisao prva tri boda u ovogodišnjem šampionatu. MC Alžir je po jednom zatresao mrežu u oba poluvremena i tako slavio pred svojim navijačima.

BOHEMIJANS – DROGEDA (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 2:1

Šampionat Irske uveliko traje i ko god je mislio da će ovo biti trka udvoje, prevario se. Bohemians u poslednje vreme niže pobede i sa četiri uzastopna trijumfa stigao je do istog broja bodova koliko ima i Snet Patrik, pa tako sada ove dve ekipe dele drugu poziciju. Domaćin je do ovog ostvarenja došao posle neverovatnog meča u kojem je savladan Droged, a pogodak odluke postigao je Doson Divoj u 90. minutu.

PRECRTANO

BRENTFORD – ČELSI (tip 2 kvota 2,55) – rezultat 3:0

To odavno nije ozbiljan konkurent ni za jedan veliki trofej, Čelsi je pod novim vlasnicima sinonim za totalno rasulo. Svaka čast Encu Mareski što je, i u kakvim uslovima izvukao pehare šampiona Svetskog klupskog prvenstva i Lige konferencije, sve pre i posle toga je, blago rečeno - žali Bože. I utrošenih para i protraćenog vremena. Blago rečeno - katastrofa. Možda su ovakve konstatacije sada previše oštre prema Ćabiju Alonsu kao treneru, pogotovo jer će mu, neminovno, biti potrebno još mnogo vremena da uopšte napravi sastav kadar da napravi bilo šta ozbiljno. Iako je tek 5. kolo, čini se da je sa ovom utakmicom postalo jasno da su priče o Čelsijevoj ozbiljnoj kandidaturi za titulu ugašene! Ne zato što Čelsi ne može da napravi čudesan preokret u nastavku sezone, već zato što ovo nije ni Bundesliga, nije doduše ni Real Madrid, ali ni Alonso, čak i pored toga što nema evropskog fudbala i može da se fokusira samo na Premijer ligu, sa ovakvim timom i deficitima koji su više nego očigledni na više pozicija - pre svega u odbrani - nema šta da traži. Kažimo to odmah, bez uvijanja.

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ESPANJOL – ELČE (tip 1, kvota 1,82) – rezultat 1:3

Elče je napravio veliko iznenađenje i u gostima savladao Espanjol sa 3:1, iako je još u šestom minutu ostao sa igračem manje. Brojčani deficit nije poremetio goste, koji su preko Fera Ninja sa dva gola za samo tri minuta stigli do velikih 0:2. Espanjol je u nastavku pojačao pritisak i u 72. minutu smanjio, ali je nadu domaćih kratko ugasio German Valera, koji je šest minuta kasnije pogodio za konačnih 1:3.

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