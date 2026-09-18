Kao nekada: OAKA se ponovo klanja Željku Obradoviću, a PAO gazi bez milosti

Šampion Evrokupa po kvalitetu nije ni blizu atinskog velikana, čak i onda kada u sastavu nema Najdžela Hejsa Dejvisa i Kendrika Nana . Takođe, Burg je tokom leta ostao bez gotovo svih igrača koji su lane vodili tim do najvećeg uspeha u istoriji kluba, ali svakako da Panatianikos i Obradović imaju razloga da budu zadovoljni izdanjem protiv francuskog kluba, iako je Obradović reagovao dosta ljutito posle serije gostiju na početku poslednjeg kvartala.

Nije želeo srpski stručnjak da forsira igrače, već je raspodelio minutažu, što se odrazilo i na statistiku, ali sigurno da ona nije bila u prvom planu. Niko nije imao učinak koji se neverovatno ističe od ostatka tima, ali svakako da je Obradović dobio ono što je hteo, a to je da dodatno uigra tim i polako podiže temperaturu pred početak Evrolige, koja za Zelene počinje narednog četvrtka, kada u OAKA areni stiže Pariz.

Zapravo, dominirala je unutrašnja linija. Najpre je odbranu Burga terorisao Matijas Lesora, koji bi upravom pod komandnom palicom Obradovića mogao da se vrati u prepoznatljivu formu i prikaže partije nalik onima koje je demonstrirao dok su bili zajedno u Partizanu. Posle performansa francuskog reprezentativca proradili su Konstantinos Mitoglu i Elefterios Mancukas, a publika u OAKA areni (mora da se kaže da nije bila puna), imala je priliku da uživa i potezima Branku Badija, Isaka Bonge, Silvena Fransiska i Geršona Jabuselea.

Pitanje pobednika bilo je rešeno već posle prvih 10 minuta. razlika u klasi bila je već posle nekoliko poseda nakon prvog sudijskog podbacivanja. Panatianikos je uvodni kvartal dobio za plus 15 i već tada stekao razliku koju je do kraja meča samo dodatno uvećavao. Nije ovo bila utakmica za one koji su očekivali da vide 20 plus poena nekog od velikih zvezda, mada je Fransisko zaplesao u poslednjih 10 minuta, ili potpuni takmičarski ritam, ne. Ovo je bio meč koji je označio početak nove ere ne samo u zelenom delu Atine, već u čitavoj evropskoj košarci. OAKA se ponovo poklonila čoveku koji je ucrtao PAO na pijedestal evropske košarke.

Najefikasniji u redovima pobedničkog tima bili su Silven Fransisko koji je brojao do 18, dok ga je pratio Matijas Lesor s 15 poena i sedam skokova. Na drugoj dominirao je Tajson Voker sa 20 poena. Panatianikos se tako plasirao u veliko finale memorijalnog turnira Pavlos Janakopulos u kojem će sutra odmeriti snage sa PAOK-om, dok će Partizan Mozzart Bet i Burg igrati u meču za treće mesto.