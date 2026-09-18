Da se zabrine Pariz kako rešeta Paris! Bruner popeo Kneževe na presto

Ako Pariz zbog nečega treba da brine, onda je to Paris! Nastavio je Bruner neverovatnu golgetersku seriju, postigao već šesti gol ove sezone u svim takmičenjima, a četvrti u poslednja četiri kola Lige 1, a njemu ide deo zasluga i za trenutak odluke, kada je Gradi u 84. minutu nespretno intervenisao i postigao autogol za trijumf domaćina.

Poveo je Monako u 32. minutu, bio je to tranzicioni napad domaćih, sjajan prodor Matisa Ablina po desnom boku, povratna lopta po zemlji i sigurna realizacija Brunera. Zanimljivo je da je Monako postigao još dva gola u prvom poluvremenu, ali oba opravdano nisu priznata zbog ofsajda, a onda i još jedan na početku drugog dela! Bila je i velika šansa u 42. minutu, kada je Golovin proigrao upravo Brunera, njegov udarac golman je odbranio, a Ablin nije uspeo da odbijenu loptu pospremi u nebranjeni deo mreže.

Treba istaći i situaciju iz 19. minuta, kada je sudija Klermon Turpan dobio poziv iz VAR sobe da proveri potencijalni penal za goste, pošto je lopta nakon udarca Kuzansa pogodila Sanea u ruku. Većina arbitara u ovakvim situacijama prihvati sugestiju i nakon pregledanog snimka pokaže na belu tačku, ali ne i jedan od najcenjenijih svetskih arbitara, jer se lopta odbila od Dajera i drugi štoper Kneževa nije mogao da izbegne taj kontakt rukom.

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Lans je zaigrao mnogo bolje u nastavku. Jeste izjednačio posle prekida – sjajno izveden korner Tovana i loša postavka domaćih koju je iskoristio Metju Udol visoko skočivši u petercu – ali je Torgan Azar uneo veliku živost u napad aktuelnog vicešampina. Samo tri minuta nakon izjednačenja imao je maltene zicer kada je glavom prebacio gol sa peterca, a onda i još jednu dobru priliku, ali je odlično intervenisao Hradecki.

Pravo ni iz čega je Monako došao do gola i pobede i upropastio debi Janika Kauzaka na klupi aktuelnog vicešampiona Francuske.

FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Monako - Lans 2:1 (1:0)

/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/

Subota

17.15: (2,05) Pariz (3,50) Strazbur (3,50) MR

20.45: (2,70) Le Man (3,35) Lorijan (2,60) MR

20.45: (2,25) Anže (3,35) Troa (3,25) MR

20.45: (2,20) Lion (3,50) Ren (3,20) MR

20.45: (1,75) Tuluz (3,60) Avr (4,90) MR

Nedelja

15.00: (2,95) Okser (3,40) Brest (2,40) MR

17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR

20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR

***kvote su podložne promenama