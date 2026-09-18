Da se zabrine Pariz kako rešeta Paris! Bruner popeo Kneževe na presto
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 22:43
Monako dobio derbi francuskog šampionata protiv Lansa i pobegao PSŽ-u na plus osam
Verovatno se u promilima mogu prebrojati ljubitelji fudbala širom Evrope koji veruju da je moguće da Pari Sen Žermen neće odbraniti titulu prvaka Francuske, tačnije da je neće osvojiti šestu sezonu zaredom. Štaviše, oni su prvi favoriti da treći put u nizu postanu evropski vladari.
Malo je sporije upalila mašina Luisa Enrikea nakon letnje pauze, ima vremena da sve to dođe na svoje, ali pravo je njenih izazivača da se nadaju da mogu da uhvate najjaču ekipu našeg kontinenta na spavanju. U prvom redu, to je Monako, koji nakon što je dobio derbi petog kola protv Lansa sa 2:1 (1:0) ima čak osam bodova plusa, doduše uz jednu utakmicu više, odnosu na PSŽ.
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Ako Pariz zbog nečega treba da brine, onda je to Paris! Nastavio je Bruner neverovatnu golgetersku seriju, postigao već šesti gol ove sezone u svim takmičenjima, a četvrti u poslednja četiri kola Lige 1, a njemu ide deo zasluga i za trenutak odluke, kada je Gradi u 84. minutu nespretno intervenisao i postigao autogol za trijumf domaćina.
Poveo je Monako u 32. minutu, bio je to tranzicioni napad domaćih, sjajan prodor Matisa Ablina po desnom boku, povratna lopta po zemlji i sigurna realizacija Brunera. Zanimljivo je da je Monako postigao još dva gola u prvom poluvremenu, ali oba opravdano nisu priznata zbog ofsajda, a onda i još jedan na početku drugog dela! Bila je i velika šansa u 42. minutu, kada je Golovin proigrao upravo Brunera, njegov udarac golman je odbranio, a Ablin nije uspeo da odbijenu loptu pospremi u nebranjeni deo mreže.
Treba istaći i situaciju iz 19. minuta, kada je sudija Klermon Turpan dobio poziv iz VAR sobe da proveri potencijalni penal za goste, pošto je lopta nakon udarca Kuzansa pogodila Sanea u ruku. Većina arbitara u ovakvim situacijama prihvati sugestiju i nakon pregledanog snimka pokaže na belu tačku, ali ne i jedan od najcenjenijih svetskih arbitara, jer se lopta odbila od Dajera i drugi štoper Kneževa nije mogao da izbegne taj kontakt rukom.
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Lans je zaigrao mnogo bolje u nastavku. Jeste izjednačio posle prekida – sjajno izveden korner Tovana i loša postavka domaćih koju je iskoristio Metju Udol visoko skočivši u petercu – ali je Torgan Azar uneo veliku živost u napad aktuelnog vicešampina. Samo tri minuta nakon izjednačenja imao je maltene zicer kada je glavom prebacio gol sa peterca, a onda i još jednu dobru priliku, ali je odlično intervenisao Hradecki.
Pravo ni iz čega je Monako došao do gola i pobede i upropastio debi Janika Kauzaka na klupi aktuelnog vicešampiona Francuske.
FRANCUSKA 1 – 5. KOLO
Petak
Monako - Lans 2:1 (1:0)
/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/
Subota
17.15: (2,05) Pariz (3,50) Strazbur (3,50) MR
20.45: (2,70) Le Man (3,35) Lorijan (2,60) MR
20.45: (2,25) Anže (3,35) Troa (3,25) MR
20.45: (2,20) Lion (3,50) Ren (3,20) MR
20.45: (1,75) Tuluz (3,60) Avr (4,90) MR
Nedelja
15.00: (2,95) Okser (3,40) Brest (2,40) MR
17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR
20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR
***kvote su podložne promenama