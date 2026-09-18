Okončan petogodišnji mandat Skupštine Crvene zvezde
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 22:30
"Želim da se zahvalim ljudima koji su vodili Skupštinu u prethodnom sazivu na svemu što su učinili za klub ne samo u prethodnom sazivu", rekao je Željko Drčelić
Crvena zvezda saopštila je na zvaničnim nalozima kluba da je u skladu sa statuom kluba Skupština raspuštena i da sledi izborni proces. Kako se navodi, petogodišnji mandat je okončan, a novo telo biće izabrano do kraja tekuće kalendarske godine.
Crvena zvezda takođe navodi da će, dok se to ne desi, klubom rukovoditi tročlana komisija koju čine predsednik kluba Željko Drčelić, zatim dosadašnji predsednik Skupštine Ljuba Milić i UO kluba Živorad Vasić.
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Zajedno sa članovima Skupštine, mandat je okončan i predsednik Skupštine Ljubi Miliću, potpredsednicima Zoranu Miloševiću i Dragiši Vučiniću.
Predsednik kluba Željko Drčelić se potom obratio i zahvalio ljudima koji su vodili Skupštinu.
"Želim da se zahvalim ljudima koji su vodili Skupštinu u prethodnom sazivu na svemu što su učinili za klub ne samo u prethodnom sazivu. Za njih su vrata Crvene zvezde uvek otvorena. Želim im puno zdravlja, poslovnih uspeha i naravno, očekujem ih na utakmicama Crvene zvezde već od narednog četvrtka, takođe koristim ovu priliku da se zahvalim i svim članovima ovog saziva Skupštine na saradnji i angažmanu koji su pokazali u prethodnom periodu", rekao je Drčelić.
Što se tiče Crvene zvezde, kada govorimo o obavezama na parketu, crveno-beli su večeras u prijateljskoj utakmici savladali Aris, dok tim s Malog Kalemegdana počinje takmičenje u Evroligi u četvrtak, kada je od 20 časova dočekuje ekipu Žalgirisa.