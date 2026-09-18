Okončan petogodišnji mandat Skupštine Crvene zvezde

Predsednik kluba Željko Drčelić se potom obratio i zahvalio ljudima koji su vodili Skupštinu.

"Želim da se zahvalim ljudima koji su vodili Skupštinu u prethodnom sazivu na svemu što su učinili za klub ne samo u prethodnom sazivu. Za njih su vrata Crvene zvezde uvek otvorena. Želim im puno zdravlja, poslovnih uspeha i naravno, očekujem ih na utakmicama Crvene zvezde već od narednog četvrtka, takođe koristim ovu priliku da se zahvalim i svim članovima ovog saziva Skupštine na saradnji i angažmanu koji su pokazali u prethodnom periodu", rekao je Drčelić.

Što se tiče Crvene zvezde, kada govorimo o obavezama na parketu, crveno-beli su večeras u prijateljskoj utakmici savladali Aris, dok tim s Malog Kalemegdana počinje takmičenje u Evroligi u četvrtak, kada je od 20 časova dočekuje ekipu Žalgirisa.