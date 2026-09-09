AEK ima balkansku koloniju, pravi je i PAOK: Živković i Ugrešić dobili hrvatsko društvo

Marko Nikolić odabrao je put – okružio se igračima sa Balkana. Neki su bili tu kada je došao u AEK, neke je on doveo. Kolonija je poprilično velika, čine je Luka Jović, Mijat Gaćinović, Lovro Majer, Domagoj Vida, a od igrača iz regiona tu su Barnabas Varga, Milan Vitalis i Razvan Marin. Upravo mu je Rumun doneo prvu pobedu u Ligi šampiona.

AEK ima pozamašan broj igrača sa ex-YU prostora, a sličnim putem ide i PAOK. Žele i u Solunu da naprave regionalnu družinu. Andrija Živković je starosledelac, nosi kapitensku traku. Nedavno mu je saigrač postao Ognjen Ugrešić, a srpski duo dobio je hrvatsko društvo u vidu Kristijana Jakića. Na sve to hoće i Mihaila Ivanovića...