AEK ima balkansku koloniju, pravi je i PAOK: Živković i Ugrešić dobili hrvatsko društvo
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 10:32
Kristijan Jakić stigao u Solun na plaćenu pozajmicu iz Augzburga, odmah dato 500.000 evra, otkup moguć za 4.000.000
Marko Nikolić odabrao je put – okružio se igračima sa Balkana. Neki su bili tu kada je došao u AEK, neke je on doveo. Kolonija je poprilično velika, čine je Luka Jović, Mijat Gaćinović, Lovro Majer, Domagoj Vida, a od igrača iz regiona tu su Barnabas Varga, Milan Vitalis i Razvan Marin. Upravo mu je Rumun doneo prvu pobedu u Ligi šampiona.
AEK ima pozamašan broj igrača sa ex-YU prostora, a sličnim putem ide i PAOK. Žele i u Solunu da naprave regionalnu družinu. Andrija Živković je starosledelac, nosi kapitensku traku. Nedavno mu je saigrač postao Ognjen Ugrešić, a srpski duo dobio je hrvatsko društvo u vidu Kristijana Jakića. Na sve to hoće i Mihaila Ivanovića...
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Prelazni rok je početko septembra zatvoren u „ligama petice“, međutim, u Grčkoj i dalje traje. I to je PAOK iskoristio da potpiše hrvatskog reprezentativca. Za početak ga je doveo na pozajmicu iz Augzburga, a nemački klub bi baš dobro mogao da prođe od prodaje bekova u Solun.
Augzburg je početkom avgusta prodao crno-belima Dimitrisa Janulisa – cena transfera bila je 4.250.000 evra. Levi bek se vratio u klub koji ga je svojevremeno prvo poslao na plaćenu pozajmicu u Norič, da bi ga potom ostrvski tim otkupio. Sve skupa na njega je dao 8.500.000 evra.
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Što se tiče Kristijana Jakića, on je stigao na plaćenu pozajmicu iz Augzburga. Odmah je dato 500.000 evra, a otkup će biti moguć za 4.000.000, ukoliko na Tumbi budu zadovoljni izdanjima Hrvata. Moći će da ga koriste i kao zadnjeg veznog, pa i štopera. Nije mu strano da igra na više pozicija…