PAOK hoće Mihaila Ivanovića kao konkurenciju Šerifu Endijajeu
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 10:18
Bivši napadač Vojvodine mogao bi do 15. septembra da napusti Milvol
Pominjala se Italija, odnosno ozbiljno interesovanje Udinezea, ali bi nekadašnji napadač Vojvodine Mihailo Ivanović mogao tokom narednih dana da obuče crno-beli dres. Vodeći grčki mediji donose ovog jutra informaciju da solunski PAOK ozbiljno razmatra dovođenje Mihaila Ivanovića iz Milvola.
Vrlo korektan utisak ostavio je Ivanović od kada je leta 2024. godine iz Vojvodine stigao u predgrađe Londona, u transferu teškom tri miliona evra. Postigao je 22 gola na 87 utakmica i doprineo da Milvol prethodne godine bude konkurentan u borbi za ulazak u Premijer ligu.
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Grci ne navode potencijalne detalje transfera, ali Milvol sigurno računa na ozbiljnu zaradu. Mada novca u grčkom fudbalu ne fali. PAOK je ovog leta izdvojio 6.500.000 evra za Ognjena Ugrešića iz Partizana, doveden je i Kristijan Jakić iz Augzburga. Još u Solunu nisu potrošili ni polovinu obeštećenja dobijenog za Janisa Konstantelijasa koji je prodat za 26.000.000 evra.
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Trenutno prvi napadač tima iz Soluna je Šerif Endijaje, doveden na pozajmicu iz turskog Samsuna. Nekadašnji ljubimac Delija moraće da povuče u narednom periodu, posebno jer je Rus Fedor Čalov povređen. Italijan Alesio Liski ima na raspolaganju tinejdžera Anestisa Mitoua. Jasno je da je potreban još jedan provereni napadač.