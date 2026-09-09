PAOK hoće Mihaila Ivanovića kao konkurenciju Šerifu Endijajeu

Pominjala se Italija, odnosno ozbiljno interesovanje Udinezea, ali bi nekadašnji napadač Vojvodine Mihailo Ivanović mogao tokom narednih dana da obuče crno-beli dres. Vodeći grčki mediji donose ovog jutra informaciju da solunski PAOK ozbiljno razmatra dovođenje Mihaila Ivanovića iz Milvola.

Vrlo korektan utisak ostavio je Ivanović od kada je leta 2024. godine iz Vojvodine stigao u predgrađe Londona, u transferu teškom tri miliona evra. Postigao je 22 gola na 87 utakmica i doprineo da Milvol prethodne godine bude konkurentan u borbi za ulazak u Premijer ligu.