Naznake problema postojale: Karecas nije završio poslednji trening… Humels: Prošla me jeza
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 09:48
Grk poslat na detaljna lekarska ispitivanja, nije mu u redu cirkulacija, ali u Borusiji Dortmund ne znaju da li je samo to u pitanju
Drže se za glavu u Borusiji Dortmund, ne znaju šta ih je snašlo, a ni šta ih tek može snaći. Janis Kostantelijas bio im je kapitalac, na premijeri protiv Hamburgera je zatresao mrežu, ali mu je potom stradao prednji ukršteni ligament. Tada su imali prostor za manevar, letnji prelazni rok nije bio završen, a sada mogu samo da čekaju se i nadaju da sa Konstantinosom Karecasom nije nešto ozbiljno.
Konstantinos Karecas sinoć je protiv Viljareala primio pas, podigao je ruku i signalizirao lekarskoj ekipi da ne može da nastavi. Tražio je izmenu, legao na travu i podlakticu prebacio preko lica. Hteo je da ga sakrije, nije se dobro osećao i ubrzo je iznet na nosilima. Borusija Dortmund dobila je Žutu podmornicu sa 3:2, međutim, najjači osećaj na Vestfalenu je gorčina. Možda i nije moralo ovako da bude, jer naznake problema su postojale…
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Prema informacijama Bilda, nije bio u stanju Konstantinos Karecas da završi poslednji trening, napustio ga je pre kraja. Osetio je umor, no kasnije je sve bilo u redu, telo mu nije davalo nikakve signale i uvršten je u startnu postavu.
Ali, posle samo 26 minuta morao je da napusti teren. Bila je turobna atmosfera nakon što je Grk iznet sa terena. Ovacije celog stadiona, pa strepnja svih prisutnih.
„Kada lekari nisu ni pogledali njegove noge, nego samo gornji deo tela, prošla me je jeza. To nikome ne bismo poželeli. Bili su to zaista užasni prizori koje smo morali da gledamo“, rekao je Mats Humels.
Ikona Borusije Dortmund na utakmici je bila u ulozi stručnog konsultanta. Lars Riken, jedan od ljudi iz sportskog sektora Milionera, slegao je ramenima i vrteo glavom. Bio je u neverici, a po završetku duela podelio je prva saznanja.
„Karecas je imao problem sa cirkulacijom, pre toga nije bilo nikakvih indicija za to. Otišao je u bolnicu na dodatna ispitivanja. Bilo bi neodgovorno spekulisati u ovoj fazi“, poručio je Lars Riken i dodao:
„Moram da pohvalim ekipu, jer nije nimalo lako kada vidite da vam saigrača iznose na nosilima, a ne znate šta mu je tačno“.
Konstantinosa Karecasa su kola hitne pomoći odvezla na detaljna ispitivanja, sa mladim Grkom u njima je bila i njegova majka, a on navodno nije mogao da govori…
Borusija Dortmund je tokom letnjeg prelaznog roka za Konstantinosa Karecasa izdvojila 30.000.000 evra, dok je Janisa Kostantelijasa platila 26.000.000 evra. Drugog čeka višemesečna pauza, a dok ne bude poznato šta je tačno uzrok problema sa tinejdžerom koji je pre vremena završio utakmicu Lige šampiona, biće na Vestfalenu kao na iglama.