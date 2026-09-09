Naznake problema postojale: Karecas nije završio poslednji trening… Humels: Prošla me jeza

Drže se za glavu u Borusiji Dortmund, ne znaju šta ih je snašlo, a ni šta ih tek može snaći. Janis Kostantelijas bio im je kapitalac, na premijeri protiv Hamburgera je zatresao mrežu, ali mu je potom stradao prednji ukršteni ligament. Tada su imali prostor za manevar, letnji prelazni rok nije bio završen, a sada mogu samo da čekaju se i nadaju da sa Konstantinosom Karecasom nije nešto ozbiljno.

Konstantinos Karecas sinoć je protiv Viljareala primio pas, podigao je ruku i signalizirao lekarskoj ekipi da ne može da nastavi. Tražio je izmenu, legao na travu i podlakticu prebacio preko lica. Hteo je da ga sakrije, nije se dobro osećao i ubrzo je iznet na nosilima. Borusija Dortmund dobila je Žutu podmornicu sa 3:2, međutim, najjači osećaj na Vestfalenu je gorčina. Možda i nije moralo ovako da bude, jer naznake problema su postojale…