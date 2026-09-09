Stefan Mitrović nije zaslužio da bude sklonjen... Ako je sklonjen

Da li nije kao ranije, da li je izgubio poverenje stručnog štaba, da li je i sam tome doprineo, teme su oko kojih bi trebalo da se priča, a ne da se skrivaju i od njih beži, jer ako je neko u ovom timu bio pošten prema obavezama i klubu, onda je to Stefan Mitrović. Nekako deluje neprirodno da Demba Sek kasni na treninge i igra redovno, iako je i sam oscilirao i ponekad bio poguban po tim, dok Mitrović predstavlja primer profesionalca i ispašta.

Gledano sa strane, izgleda da je na promenu statusa 36-godišnjeg štopera uticao prvi meč sa Hetafeom. Posebno završnica duela u Madridu, kad nije najbolje reagovao u situaciji kad je Partizan imao lepih 1:1, igrača više i desetak minuta da privede meč kraju. A onda je propustio priliku da odlučnije interveniše pored Martina Satrijana i u kombinaciji sa propustom Marka Miloševića omogućio predstavniku La Lige da stekne prednost koju je kasnije u Beogradu sačuvao. Tačno je da je samo tri dana posle toga Mitrović igrao u Lučanima, gde njegove, ali i reakcije celog tima nisu bile dostojne dresa Partizana. I posle toga je — nestao.

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Može da se polemiše oko toga da li je Stefan Mitrović u globalu doneo ono što se očekivalo. Jasno je da je mogao više ili da su se u „Zemunelu“ nadali defanzivnoj čvrstini, međutim, postoji makar jedan detalj koji opravdava Mitrovića, čak i u ovako zrelom fudbalskom dobu. Stavljen je na pravi ringišpil u odbrani i praktično nije znao ko su mu saradnici, s kim igra i kako da se ponaša od utakmice do utakmice.

Konkretno: protiv Zemuna parnjak mu je bio Vukašin Đurđević, u prvom meču sa UNA Štrasenom Stefan Milić, u Luksemburgu Nikola Simić, baš kao i protiv Tobola, da bi se već u Kostanaju u ekipu vratio Milić, a onda je trener Saša Ilić u Madridu pribegao opciji sa trojicom štopera, pa su svi istovremeno bili na terenu, i onda protiv Mladosti opet Milić.

Pritom, promene golmana, utemeljene ili ne, takođe izazivaju zabunu u najosetljivijem delu tima. Tamo gde se obično najmanje menja, u odbrani, bilo je toliko rotacija da niko ne bi trebalo da se čudi zašto je Partizan defanzivno ranjiv.

A samo je Stefan Mitrović platio cenu. Ili je i dalje plaća. Ako je on problem, logično je zapitati se šta je sa ostalima koji uporno greše, a redovno igraju. Verovatno postoji obrazloženje, ali ga je malo teže razumeti.

Možda će se status Stefana Mitrovića promeniti na bolje, ali je teško očekivati da se to desi u situaciji kad je Nikola Simić vlasnik kapitenske trake i plan za narednu prodaju, a prošle sedmice je angažovan Sidni Lima iz portugalske Santa Klare. Sa ljudske, profesionalne i fudbalske strane, Mitrović ovo nije zaslužio, jer svi znamo i vidimo da nije ni jedini, a sigurno ne najveći problem u odbrani Partizana. Ako je uopšte problem.