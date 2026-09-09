I za natčoveka ima leka: Ben Šelton dobio meč života, Karlitos povraćao, pa ispao

U jednom od antologijskih mečeva u novijoj istoriji tenisa, Šelton je eliminisao Španca i zakazao duel protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa , pa će biti u prilici da stigne tamo gde nikad ranije nije bio, do borbe za trofej. Ko izbaci šampiona, zaslužuje da u narednom susretu bude favorit, jer je ovaj dobio na mišiće sa 3:2 — 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Meč života! Kao da je došao iz druge dimenzije, Ben Šelton je ušetao u polufinale Ju-Es opena. Pred domaćom publikom, Amerikanac je igrao kao u transu i skinuo krunu Karlosu Alkarasu , koji na stadionu „Artur Eš” nije izgledao kao čovek, već kao natčovek, ali je i takav morao da položi oružje pred 23-godišnjim momkom iz Orlanda, sposobnim da ostvari najveći uspeh u karijeri.

Svakako je meč za uspomenu i dugo sećanje, jer je najkasnije ikad završen u Njujorku (posle pola četiri ujutru). Prethodni rekordan meč isto je igrao Španac, pre četiri godine protiv Janika Sinera, kad je sat pokazao 2.50 po lokalnom vremenu. Granica je probijena uveliko tokom petog seta, ali je ishod bio malo drugačiji u poređenju sa 2022. Godinom. Tada je Karlitos podigao ruke u vazduh u znak slavlja i kasnije pozirao sa peharom, a sad se takvom scenariju nada Šelton, jer je prvi put u karijeri dobio nekog ko je među prva tri na ATP rang-listi.

Posle četiri sata i 31 minut epske borbe iz koje je izašao kao pobednik, ima argument da do kraja turnira bude favorit. (Reuters) Kakav je uspeh napravio Šelton možda najbolje pokazuje činjenica da je postao tek drugi teniser koji je savladao Alkarasa u pet setova na grend slem turnirima. Pre njega je to učinio samo Italijan Mateo Beratini, a preostalih 15 duela je dobio Španac. Čak se činilo da mu je ostalo dovoljno snage da slavi i u Sjedinjenim Američkim Državama, iako je tokom meča, bio prinuđen da povraća u peškir.

„Bez obzira na to što si umoran, bori se“, glasila je poruka iz Alkarasovog boksa upućena Špancu neposredno pred početak petog seta. Behu to trenuci kad je Šelton otišao u svlačionicu, jer je potpuno nadigran u četvrtoj deonici i delovalo je da je momenat na strani branioca naslova. No, kad je počeo odlučujući set, Ben je imao podršku publike kao nikad ranije. Alkaras se borio da ostane na nogama, iako je pauzirao četiri meseca, pa se, koliko god da se trudio, u pojedinim situacijama videlo da ga izdaje snaga. Bez previše rizika, a sa dosta taktiziranja, protagonisti su došli do 6:6. Usledio je super taj-brejk (do deset poena) i tu je još preciznije moglo da se uoči koliko je Šelton spremniji, gladniji i sigurniji. Kontrolisao je ritam i kad je vodio i kad je gubio, a onda sačekao grešku protivnika koji je ispucao loptu u aut, čime je suštinski bio kraj. Ben je preuzeo servis i as udarcem okončao duel posle kojeg je, kao nekad protiv Novaka Đokovića, rivalu — spustio slušalicu.

Šelton je tako dobio prvi meč u pet setova u karijeri na Ju-Es openu i treći put otkako se bavi tenisom stigao do polufinala nekog grend slema. Pre tri godine u Njujorku ga je zaustavio Novak Đoković, a prošle godine na Australijan openu Janik Siner. I obojica su potom osvajala te turnire. Možda je vreme da znamenje konačno pripadne Amerikancu.