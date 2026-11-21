Izgleda da se Blagojeviću sprema otkaz
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 19:34
Predsednik Akrona Konstantin Kljušev posle poraza od fenjeraša Fakela (0:2) nije bio raspoložen da pruži javnu podršku srpskom treneru, barem ne onako kako je to dosad činio
Fudbaleri Akrona su ove subote doživeli treći uzastopni poraz u prvenstvu Rusije, i to kod kuće od najslabijeg tima na tabeli Fakela (0:2). Odmah posle toga su novinari tamošnjeg portala Metarejtingsa kontaktirali predsednika kluba iz Toljatija Konstantina Kljuševa, kako bi proverili da li se sprema otkaz za srpskog stratega Srđana Blagojevića.
Isprva Kljušev nije želeo da odgovori direktno na to pitanje, zazvučalo je kao da se zaista razmatra opcija da se smeni stručni štab. Tek kada je novinar tražio konkretniji odgovor Kljušev je podržao Blagojevića, ali ni blizu nije zvučao uverljivo kao pre nekoliko nedelja kada se susreo sa istom temom.
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Razumljivo, jer tim koji trenira bivši strateg Partizana je u poslednjih mesec dana izgubio sve mečeve. Prvo u Kupu Rusije od Rostova sa čak 1:6, a zatim redom i u prvenstvu od Baltike (1:2), Spartaka (1:2) i sada Fakela (0:2).
“Definitivno postoje neki problemi u vezi našeg rada i to je nešto o čemu ćemo interno u klubu morati da diskutujemo kako ne bismo bili u poziciji da se kao prošle sezone borimo za opstanak”, kazao je Kljušev, a zatim na ponovljeno pitanje za Blagojevića dao diplomatski odgovor:
“I dalje verujemo u naš rad, a tu mislimo i na posao koji radimo sa stručnim štabom. Ako vidimo da je sav potencijal naše saradnje iscrpljen, onda ćemo se rukovati i pozdraviti”.
17.00: (2,65) Rodina (3,50) Lokomotiva Moskva (2,45)
Blagojevićev Akron je posle tačno polovine takmičenja u ruskoj Premijer ligi pobedio na samo dve utakmice. Osvojio je ukupno tek 12 bodova, pa je na poziciji koja vodi u doigravanje za opstanak. Pritom, Lokomotiva ima priliku da ga gurne u zonu direktnog ispadanja, ako u nedelju savlada kao gost Rodinu.
Ono što bivšem strategu Partizana svakako ne ide na ruku je činjenica da je letos tokom prelaznog roka dobio odrešene ruke prilikom dovođenja pojačanja, naravno u skladu sa klupskim budžetom. Blagojević je tako doveo Slobodana Tedića iz Čukaričkog za 400.000 evra i Milutina Vidosavljevića na pozajmicu iz Vojvodine plaćenu 300.000 evra, ali njihov učinak je zasad prilično loš. Tedić još nije postigao nijedan gol, iako je bio startni napadač na većini utakmica, dok je Vidosavljević u prvenstvu proveo na terenu svega 49 minuta.
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