Razumljivo, jer tim koji trenira bivši strateg Partizana je u poslednjih mesec dana izgubio sve mečeve. Prvo u Kupu Rusije od Rostova sa čak 1:6, a zatim redom i u prvenstvu od Baltike (1:2), Spartaka (1:2) i sada Fakela (0:2).

“Definitivno postoje neki problemi u vezi našeg rada i to je nešto o čemu ćemo interno u klubu morati da diskutujemo kako ne bismo bili u poziciji da se kao prošle sezone borimo za opstanak”, kazao je Kljušev, a zatim na ponovljeno pitanje za Blagojevića dao diplomatski odgovor:

“I dalje verujemo u naš rad, a tu mislimo i na posao koji radimo sa stručnim štabom. Ako vidimo da je sav potencijal naše saradnje iscrpljen, onda ćemo se rukovati i pozdraviti”.

17.00: (2,65) Rodina (3,50) Lokomotiva Moskva (2,45)

Blagojevićev Akron je posle tačno polovine takmičenja u ruskoj Premijer ligi pobedio na samo dve utakmice. Osvojio je ukupno tek 12 bodova, pa je na poziciji koja vodi u doigravanje za opstanak. Pritom, Lokomotiva ima priliku da ga gurne u zonu direktnog ispadanja, ako u nedelju savlada kao gost Rodinu.