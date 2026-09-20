AEK slavi moćnog Luku zaštitnika! Jović dva minuta pre kraja spasao Atinjane novog kiksa

Sa širokim osmehom na licu Luka Jović će doći na okupljanje reprezentacije Srbije. A, nova dva gola u njegovom saldu mogu da raduju i selektora Veljka Paunovića, jer nemaju Orlovi više tako širok napadački repertoar. I to je Luka bio dva puta precizan baš uoči meča sa Grčkom. I još jedan kuriozitet: poslednji meč u Ligi nacija Srbija će igrati baš u – Volosu. Eto, taman će Luka Jović moći da bude vođa puta.

Lakše diše i Marko Nikolić. Ne bi remi bio neka katastrofa za AEK, jer je grčka liga jača nego ikada pre i svaki kiks ima vremena da se nadoknadi, pogotovo u plej-ofu, ali bi bilo neprijatno, razočaravajuće da šampion posle pet kola ima tri remija. Ovako, sa pobedom u Volosu, tabela izgleda drugačije, prijatnije.

Liga šampiona ume da pomeri fokus ekipama, pogotovo koje nisu navikle da redovno igraju u elitnom evropskom kupu, što je slučaj sa AEK-om. Kao da motiv nije isti, malo opadne u mečevima domaćeg prvenstva. A, ako je Marko Nikolić na nešto alergičan, to je baš na situacije kada njegova ekipa ne igra sa „200 odsto“ fokusa, snage, koncentracije.

Moglo je sve ovo večeras da bude još teže, jer je Volos u prvom minutu utakmice pogodio stativu! I u prvih pola sata domaćin je imao bolje šanse. AEK je držao loptu, međutim i to što je bilo prilika, završilo je van okvira gola.

Volos je postigao gol u 44. minutum, ali je iz VAR sobe stigao signal da je bio ofsajd. Mnogo bolje je AEK igrao u nastavku, a u 61. minutu dobio je penal. Jović je pobegao čuvarima, srušio ga je Kargas, a onda je uzeo loptu, stavio na 11 metara i pogodio za 1:0.

Probali su Atinjani da posle toga „ubiju“ utakmicu. Držali su loptu, bez mnogo ofanzivnih ambicija, više su gledali da kontrolišu dešavanja na terenu, ali nisu uspeli. Igrao se 85. minut kada je Haralamboglu, malo pošto je ušao u igru, izjednačio na 1:1.

Ali, nepunih 270 sekundi kasnije ponovo je Luka Jović istupio, glavom gađao kao rukom i doneo AEK-u dragocene bodove iz Volosa, gde je ne tako davno Olimpijakos remizirao.