Dva lica francuske košarke: 2/29 za tri, 43 poena za poluvreme! A onda se probudio Pariz...

Neverovatno, ali istinito – Roan i Pariz zbirno su šutirali 2/29 za tri poena u prvom poluvremenu! Kao da je neko smanjio oba obruča, pa da je lopta mogla da prođe samo ako je šutne Stef Kari iz 2016. godine i to ako je otvoren. Promašaji su se ređali, posebno u Roanu, koji je šutirao katastrofalnih 1/17. Makar je Pariz imao osam šuteva manje, mada nisu ni oni blistali. Jedna od najefikasnijih evroligaških ekipa od kada učestvuju, dala je osam poena u drugoj četvrtini.

KO OSVAJA EVROLIGU? POGLEDAJTE SVE KVOTE

Međutim, nešto se desilo u svlačionici i izašao je Pariz u drugom poluvremenu nabrijan i spreman da pocepa mrežice. Tako je i bilo. Posle ukupno 21 poena na poluvremenu i koša zaostatka, dali su čak 36 poena u trećoj deonici i u potpunosti razbili Roan, koji i dalje nije mogao ništa da pogodi spolja. Jedva da su nešto ubacivali.

Bilo je +15 posle te famozne treće četvrtine kada se probudio Pariz i bilo je jasno da je to-to. U poslednjem kvartalu je prednost još više rasla i na kraju je bilo malo i neobavezne košarke. Kako to obično biva kada je Pariz u pitanju. Sezonu u Evroligi počinju na najtežem mogućem mestu jer u četvrtak (20.15) gostuju Panatinaikosu u Atini.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket



Do pobede su ih predvodili Etjen sa 21, Nadir Hifi sa 15 poena i nestvarnim šutem – 2/14 iz igre, 1/8 za tri, 10/11 slobodna bacanja, dok je 15 dao i Roden. Faje je upisao devet poena i 11 skokova, Houms devet poena. Kod Roana je jedini dvocifren bio Levariti sa 11. Afo Mama i Derik Nidam dali su po devet poena.