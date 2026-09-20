Gudurić umalo tragičar: Trofej za Olimpiju pred Partizan Mozzart Bet

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

Za početak finalnog susreta, Venecija je odigrala verovatno i najgoru četvrtinu ove sezone, koja maltene još nije ni počela. Teško da će imati goru deonicu od ove, ko god bude bio rival. Ne može se reći da je nemoguće, ali šanse su u promilima da će im se ovakva četvrtina ponoviti u nekom narednom meču. Nije što su postigli samo osam poena, nego što su promašili sve šuteve za tri poena (0/7) i pogodili samo dva puta za dva poena za čitav kvartal. Prava katastrofa, da su pola poena dali sa linije za slobodna bacanja za čitav period i to su ukupno imali samo osam postignutih.

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Nije ni Olimpija nešto blistala, makar u šutu za tri poena, ali ostalo su sve koristili i došli su do velikih +14 posle prve deonice. Delovalo je da će ovo biti šetnja za milansku ekipu i da od finala neće biti ništa, posebno kada je Venecija nastavila sa baš lošim šutem za tri poena, da bi na poluvremenu bilo laganih +10 za formalne goste. Jeste Venecija dala tri puta više poena u drugoj nego u prvoj - koliko god da nerealno zvuči - ali i dalje je to bilo slabo. Sve do treće četvrtine.

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Vratila se Venecija u potpunosti u igru, gde su prvo ušli u egal, a onda čak došli i do preokreta za prvu prednost na čitavom meču. Uzdrman je bio milanski velikan u jednom trenutku, mada su Riči i Bolmaro uspeli da vrate stvari na svoje mesto i donesu ponovo prednost svojoj ekipi. Međutim, od dvocifrenog viška, na poslednji mali odmor otišli su sa tek dva poena plusa i jasno je bilo da će biti rovovske borbe do kraja.

Održavala je Olimpija prednost, pretežno preko Pitersa i odličnog Mozesa Rajta, koji je bio nezaustavljiv pod košem, a vrhunski je igrao i odbranu. Priključio se i Marko Gudurić u završna tri minuta da pruži doprinos i pogura Milano ka trofeju, ali se Venecija nije predavala. Parks je trojkom smanjio na samo dva poena zaostatka, da bi Tesitori zatim pogodio za izjednačenje i dramu na minut i po do kraja.

Odgovorio je odmah u narednom napadu Bolmaro trojkom, da bi posle tajm-auta opet Tesitori prepolovio zaostatak. Gudurić je napravio faul u napadu i dao šansu Veneciji za preokret i Votson pogađa trojku za koš prednosti! Srpski reprezentativac je posle novog tajm-auta promašio za dva, kada je preuzeo odgovornost i pokušao da poravna rezultat, ali je srećom po milanski tim Bolmaro uhvatio ofanzivni skok i izborio dva slobodna bacanja. Pogodio je oba i ostalo je 14 sekundi za napad Venecije za pobedu. Votson je promašio za tri i otišlo se u produžetak.

Drame nije ponestalo ni u produžetku, gde se opet igralo koš za koš, poen za poen i gde su bitke vodili "sto puta" pomenuti Tesitori i Alek Piters. U poslednji minut je Olimpija ušla sa tri poena viška zahvaljujući bivšem igraču Olimpijakosa, a posle dobre odbrane i sigurnih još poena Pitersa i Hola, Olimpija je stavila tačku na meč.

Mozes Rajt je utakmicu završio sa 23 poena, Bolmaro sa 17 poena i osam skokova, Marko Gudurić sa 15 poena, pet skokova i tri asistencije, Alek Piters sa 12 poena, četiri skoka i četiri asistencije i Riči sa deset poena. Diop je dodao devet, Hol osam poena i sedam asistencija, pa su to svi strelci Olimpije.

Kod Venecije su se istakli Viltjer sa 18, Parks sa 15 poena i sedam skokova, Tesitori sa 13 poena i deset skokova, Votson sa 13 i Boumen sa 11 poena.