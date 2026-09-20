Lisandro zakopao Junajted, Kunja spasio bod u poslednji čas: Sešće se za sto i pričati o Keriku

Onda se u 89. minutu pojavila ona vrsta sreće koja bi mogla malo da promeni pogled ka Majklu Keriku kada se sa njim bude selo za sto i razgovaralo o budućnosti. Patrik Dorgu je prosledio loptu Mateusu Kunji ispred kaznenog prostora, Brazilac je napravio korak napred i šutirao nisko, a lopta je zakačila levu nogu Davida Afengrubera , potpuno promenila pravac i ostavila Bernda Lena bez ikakve šanse, za konačnih 1:1 (0:0) u sudaru Fulama i Mančester Junajteda na Krejven Kotidžu u petom kolu Premijer lige.

Mančester junajted je bio na nekoliko minuta od još jednog poraza, Lisandro Martines na korak od toga da sam ponese etiketu glavnog krivca za novi kiks zbog bizarnog autogola u 63. minutu utakmice protiv Fulama, a Majkl Kerik od još jedne večeri posle koje bi pritisak na njegovu poziciju postao toliko veliki da bi izvesno rezultovao otkazom tokom reprezentativne pauze.

Junajted se spasio u poslednji čas, ali teško da je spasio i utisak. Crveni đavoli pred prvu reprezentativnu pauzu imaju svega pet bodova iz pet kola, nalaze se na 12. mestu Premijer lige i u novi prekid ulaze sa više pitanja nego odgovora. Fulam je, sa druge strane, ostao bez prve prvenstvene pobede u sezoni i sada ima dva boda, koliko i Totenhem na samom začelju, mada je ispred zahvaljujući boljoj gol-razlici. Londonski tim je tako propustio ogromnu priliku da konačno probije led. Pre današnjeg susreta imao je tri poraza u prva tri kola, a prvi bod osvojio je tek u prošloj rundi, remijem protiv Liverpula na Enfildu.

Utakmica je dugo balansirala između dva tima koji nisu uspevali da nametnu potpunu kontrolu. A onda je u 63. minutu sve eksplodiralo pred golom Junajteda. Kalvin Basi je oduzeo loptu Kunji, povukao nekoliko koraka i opalio sa distance. Lamens je uspeo da odbrani, ali je lopta posle njegove intervencije pogodila Lisandra Martinesa. Argentinac je bio okrenut ka sopstvenom golu. Lopta ga je pogodila i odbila se prema mreži, a Lamens, već izbačen iz ravnoteže prvom intervencijom, više nije mogao da ispravi situaciju.

Junajted je izbegao poraz zahvaljujući udarcu koji bez tog odbitka verovatno ne bi završio u mreži. Kerik gotovo da nije ni reagovao. Nije bilo velikog slavlja, nije bilo eksplozije emocija. Možda zato što je i sam znao da je njegov tim upravo spasao rezultat, ali ne i mnogo više od toga. Jer kada se podvuče crta, početak sezone izgleda prilično sumorno. Junajted je već izgubio od Hala i Mančester Sitija, a samo četiri dana pre gostovanja Fulamu doživeo je još jedan težak udarac. Na Old Trafordu je protiv Brajtona vodio 2:0 u šesnaestini finala Liga kupa, pa sve prosuo. Brajton je preokrenuo na 3:2 i izbacio Junajted već u ranoj fazi takmičenja. Zato remi na Krejven Kotidžu teško može da se posmatra kao bilo kakav ozbiljniji znak oporavka.

Šta dalje sa Majklom Kerikom? Još proletos ton oko Junajteda bio je potpuno drugačiji. Kerikov dolazak posle Rubena Amorima probudio je ogromnu euforiju među navijačima. Posle nekoliko dobrih meseci pojavile su se čak i tvrdnje da bi se Junajted borio za titulu da je Kerik stigao ranije, a ne tek u januaru. Takve ocene sada deluju mnogo manje ubedljivo. Ispostavlja se ono što je deo iskusnijih ljubitelja fudbala i tada upozoravao, nekoliko dobrih meseci nije isto što i dugoročno izgrađen sistem. Junajted je sličan talas euforije već jednom prošao sa Oleom Gunarom Solskjerom. I tada je početni zamajac proizveo veliko oduševljenje, rezultate i utisak da je klub konačno pronašao pravog čoveka. Kasnije se pokazalo da je održati takav nivo mnogo teže nego proizvesti kratkoročni emocionalni impuls. Kerik sada dolazi do slične raskrsnice. Više nije privremeno rešenje. Više nije trener koji može da se sakrije iza toga da je nasledio tuđi tim na nekoliko meseci. Postavljen je za stalnog glavnog trenera Mančester junajteda i samim tim će se njegov rad meriti mnogo strožim aršinima. A reprezentativna pauza dolazi u trenutku kada će se na Old Trafordu sasvim sigurno analizirati šta je urađeno u prvih nekoliko nedelja sezone. Ne znači to automatski da je smena pred vratima. Ali znači da će ljudi koji vode sportski sektor morati da sednu za sto i pogledaju činjenice.