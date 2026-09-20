Pored svih veterana, 19-godišnji Ćirić ušao sa klupe i spasao Mladost u Šapcu

A dugo je delovalo da će izabranici Nemanje Glušice pobediti. Vodili su od 29. minuta, kontrolisali dešavanja na terenu i na momente delovali kao da im odbrana neće pući da se odigraju tri utakmice odjednom. Međutim, izmena Radovana Ćurčića , koji je poslao Ćirića na teren umesto Mihaila Todosijevića , apsolutno se isplatila. Mladi krilni napadač, koji je među najzaslužnijima za to što Mladost uopšte gledamo u elitnom rangu (tri gola i dve asistencije prošle sezone u plej-autu), sada je stigao do prvenca u novoj sezoni.

Bio je to gol za 1:1, posle kojeg je Mačva krenula u totalnu ofanzivu kako bi uzela sva tri boda. Ostavilo je to prostor Mladosti za kontranapade, a jedan u 83. minutu je ponovo povukao Ćirić . Podigao je glavu, video zaboravljenog Vasila Tašovskog , a kad ga je već pogodio u glavu mladom reprezentativcu Makedonije nije bilo teško da zatrese mrežu. Štoper Slobodan Sladojević je ispao, nije bio na poziciji, Boško Vraštanović ga nije pokrio... Iz praktično jedine dve situacije Mladost je došla do dva gola i prekinula je Mačvi seriju od tri meča kod kuće bez poraza.

Bacio je tako potpuno u drugi plan prvi seniorski pogodak nekada velike nade srpskog fudbala Nikše Delibašića (20). Važio je svojevremeno Delibašić za najvećeg bisera prestižne škole Čukaričkog. U sezoni 2021/2022 je postigao 25 golova u Kadetskoj ligi Srbije, uz to imao i 10 asistencija, ali na prelasku u omladince malo se izgubio. Već godinu dana kasnije Brđani su ga prepustili Grafičaru, za prvi tim filijale Crvene zvezde odigrao je svega 16 minuta, pre nego što je letos na mala vrata otišao u Mačvu. Ni u Šapcu 20-godišnji centarfor nema tako veliku minutažu pored odličnog Milana Vidakova, ali usled povrede 26-godišnjaka iz Rume Delibašić je ove nedelje dobio šansu u startnoj postavi protiv Mladosti, tek drugi put u seniorskoj karijeri. I to se isplatilo treneru Mačve Nemanji Glušici, pošto je Delibašić u 29. minutu stigao do prvenca u „odraslom“ fudbalu.

Izveli su domaći aut sa desne strane u visini šesnaesterca, lopta se vratila Vladimiru Iliću, koji je uputio centaršut. Najbolji u gužvi je bio uporni Đorđe Đorđič, uspeo je da uputi šut, a lopta se od stative odbila na peterac, gde je zaboravljenom Delibašiću bilo lako da je gurne u mrežu. Nije neki spektakularan pogodak nekadašnjeg kadetskog reprezentativca Srbije, ali biće mu sigurno drag. Jer, probio je led.

Međutim, pored tog gola Delibašić nije mnogo toga uradio. Najopasniji u ofanzivnoj liniji Mačve bili su Đorđić i debitant Stefan Čolović, koji je u igru ušao u 68. minutu umesto Mitra Ergelaša. Kasnije je prve minute u crveno-crnom dresu, upravo umesto mladog centarfora, zabeležio i Bojan Matić. Međutim, to nije vredelo.

Više se radovao debitant gostiju Filip Mladenović. Levi bek, koji je napravio možda i najneočekivaniji transfer u Mozzart Bet Superligi, ekspresno je uleteo u startnu postavu. I odigrao je veoma dobro, pošto je Ergelaša potpuno neutralisao. S druge strane, pri rezultatu 0:0 nekadašnji defanzivac Crvene zvezde sa 33 nastupa za A tim Srbije je namestio dobru šansu Tašovskom. Njegov šut je međutim bio neprecizan.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Tokom većeg dela meča uglavnom smo gledali borbu na sredini terena, gde su prednjačili Kristijan Tojčić sa jedne, odnosno Dušan Jovančić sa druge strane. Obojica su dobijali veliki broj duela i tako kvarili gotovo sve što bi zaličilo na ozbiljan napad.

Posle trećeg gola na utakmici videli smo i pomalo bizarnu situaciju, pošto se pokvario jedan od reflektora na stadionu Mačve. Dugo je trajalo da se utakmica nastavi, na kraju se nadoknada vremena igrala do 105. minuta, ali ni to nije pomoglo Šapčanima da izbegnu poraz. Saša Stamenković je bio siguran u svakoj od ozbiljnijih situacija, mada objektivno ih ni nije bilo previše.

Mladost se ovim trijumfom probila do četvrte pozicije na tabeli Mozzart Bet Superlige. Sjajna situacija uoči odlaska na reprezentativnu pauzu.

MAČVA – MLADOST LUČANI 1:2 (1:0)

/Delibašić 29 – Ćirić 65pen, Tašovski 83/

Stadion: FK Mačve (Šabac)

Sudija: Mladen Jakovljević

Žuti kartoni: Tojčić, Sladojević (Mačva), Kijevčanin, Bojić, Jovančić (Mladost)

Mačva (4-2-3-1): Jovanović 6,5 – Ilić 6,5 (od 68. Lainović), Ristivojević 5,5 (od 86. Terzić), Sladojević 6, Stevanović 6,5 – Tojčić 7, Vraštanović 6 (od 86. Đurić) – Ergelaš 6 (od 68. Čolović 6,5), Đorđić 7, Pejović 6,5 – Delibašić 6,5 (od 76. Matić)

Mladost (5-4-1): Stamenković 6,5 – Varjačić 6, Andrić 6, Ćirković 5,5, Jovanović 6, Mladenović 6,5 (od 102. Joksimović) – Tašovski 7, Jovančić 6,5 (od 102, Bondarenko), Kijevčanin 6 (od 55. Jovičić), Todosijević 6 (od 54. Ćirić 7,5) – Bojić 6 (od 99. Meri)

Igrač utakmice: Jovan Ćirić 7,5

MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO

Subota

Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)

/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/

Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)

/Sukačev 2 - Glišić 61/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)

/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/

Radnik - Partizan 4:4 (3:1)

/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/

Nedelja

Mačva - Mladost 1:2 (1:0)

/Delibašić 29 – Ćirić 65pen, Tašovski 83/

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR

20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR

***Kvote su podložne promenama