Prvi poraz Anćelotija u Francuskoj, Rivijera se radovala nakon 326 dana

I ne samo da je upisala toliko čekanu pobedu, nego je dobrom igrom nagovestila bolje dane. Od početka je pritiskala Lil, stvarala šanse i povela autgolom belgijskog štopera Natana Engoja nakon 22 minuta igre. Lošu reakciju Belgijanca isprovocirao je Alžirac Mohamed Amura, koji se u Nici polako vraća u nekadašnju formu iz Uniona.

Nastavili su domaći da napadaju, pošteno se ispromašivali u nastavku jer su zlatne šanse propustili veteran Aksel Vitsel i povratnik Eli Vai, koji je pogodio stativu. Lilovo veliko pojačanje Ajase Ueda bio je jedina pretnja po gol domaćih, ali je tamo stajao danas odlični Jevan Dijuf.

Mogla je Nica da duplira prednost na početku drugog poluvremena preko Enkulua. Anćeloti je probao sa trostrukom izmenom i promenom formacije na 4-4-2, ali se desilo neminovno. Mohamed Amura je u 67. minutu napokon savladao odličnog Ozera i rešio pitanje pobednika.

Ueda je uspeo da smanji rezultat lepim golom glavom u 79. minutu, a koji minut kasnije je propustio dobru šansu za izjednačenje. I to je bilo to…

FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Monako - Lans 2:1 (1:0)

/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/

Subota

Pariz - Strazbur 2:1 (1:0)

/Kebal 18, Pažo 57 - Embou 88 autogol/

Lion - Ren 4:0 (2:0)

/Nuama 7, 30, Atekame 48, Toliso 76/

Tuluz - Avr 3:2 (0:0)

/Tengstet 49 pen, 51, Jorgensen 79 - Madža 71, Samata 88/

Le Man - Lorijen 2:1 (1:0)

/Buraba 3, Dijalo 57 - Jensen 79/

Anže - Troa 2:0 (1:0)

/Peter 42, Sbai 57/

Nedelja

Okser - Brest 2:1 (0:1)

/Arčer 47, Le Guen 83 autogol - Mbup 23/

Nica - Lil 2:1 (1:0)

/Engoj 22 autogol, Amura 67 - Ueda 79/

20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR

***kvote su podložne promenama