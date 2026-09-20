Murinjo raspalio po svima: Ko je jadničak, ko ima putera na glavi i zašto Sudijska komisija može da slavi?

Gospodin Posebni posebno je iziritiran odabirom sudija. Pogotovo što se tu našao čovek koji, po njegovom mišljenju, često oštećuje Real. I ne misli na glavnog sudiju.

"Kao prvo, nedelju dana pre utakmice se već znalo ko će suditi, a kako mi kažu, to bi trebalo da se odredi tek 24 sata ranije. Znači, nedelju dana unapred se znalo ko je sudija. Zatim, stave vam čoveka koji sa 41 godinom nije internacionalac... pa to sigurno nije zato što je vrhunski sudija. Onda, jadničak dođe ovde i ne može da se nosi sa pritiskom – onim što ja zovem "pritiskom iz osamdesetih", a koji se danas retko viđa. I na kraju, gospodin Truhiljo u VAR sobi, koji ga je zvao za onaj prvi crveni karton, a mislim da ga nije zvao za drugi, koji je bio još očigledniji od prvog... Taj gospodin Truhiljo ima prilično bogat istorijat kao VAR sudija na utakmicama Real Madrida. Da ne idemo dalje od prošle sezone – Real Sosijedad u Kupu, Osasuna, Đirona... On je VAR sudija sa mnogo putera na glavi. Ako za onog jadnog sudiju na terenu možemo reći da nema ni iskustvo ni kalibar za jedan derbi... za ovog gospodina pritisak ne postoji. Jer tamo, u Las Rosasu (sedište saveza), pritiska nema. Ili ga ima, a mi za to ne znamo".

Nastavio je Žoze da priča u dahu, veli, krivo mu je što nije pobedio, ali je zato imao još reči za Sudijsku komisiju.

"Ipak, voleo bih da sam odavde otišao, naravno, sa pobedom, ali čak i uz poraz, voleo bih da mogu da odem bez potrebe da išta komentarišem. Ovde sam tek tri meseca i mislim da ste već shvatili da nisam neko ko voli da ide u ovom pravcu. Ali... dva crvena protiv Elčea... doduše, tu smo na kraju pobedili. Dva crvena danas, to je već malo teže. Kad se napravi ovakva kombinacija – jadan sudija koji je sudio samo male utakmice i gospodin u VAR sobi sa "bogatim" istorijatom, pa... svaka čast Sudijskoj komisiji".

Murinju je postavljeno pitanje na temu poštenja arbitara i da li mu je isključenje Dina Huisena bilo opravdano.

"Isključenje Huisena, priznaću vam, još uvek nisam pogledao na VAR-u... pardon, na Ajpedu. Još uvek to nisam video. Desilo se predaleko od mene da bih mogao da procenim. Ne znam, stvarno ne znam. Neki momci u svlačionici mi kažu da je prekršaj počeo van kaznenog prostora, i ako je tako, trebalo bi da bude faul, crveni karton i 0:0. Ako je bilo unutra, onda je penal, a ako je postojalo očigledno povlačenje za dres, u tom slučaju to zaista jeste isključenje. Međutim, sve je to bilo u drugom poluvremenu. A mi pričamo o prvom poluvremenu derbija gde bi odnos snaga morao da bude jedanaest na devet. U drugom je bilo jedanaest na deset i videli ste muku. Igrači su morali da ostave srce na terenu samo da bi ostali u igri, pa zamislite da je bilo jedanaest na devet. Nema čuda u fudbalu. Jedanaest na devet... mislim da nam je svima jasno kako bi se to završilo. Ali, iskreno, tu situaciju sa Dinom nisam pogledao. Za sada".

Zaostatak za Barsom je već šest bodova, a kako ekipa Hansija Flika trenutno izgleda, deluje da malo ko može da joj stane na put. Na sve to, prestigao ih je i Atletiko.

"Naravno da želimo da budemo prvi, a ne drugi, treći, četvrti ili peti. Želimo da imamo više bodova. To je očigledno. Ali, u normalnim okolnostima i to krajem septembra kada ima još toliko da se igra, ne bih voleo da ulazim u to, jer sam se već previše upleo i ne želim više. Ali stvari koje viđamo poslednjih nedelja... recimo na ovom stadionu... onaj poništeni gol Osasuni je smešan, penal u San Sebastijanu je komičan, Barselonin penal je smešan, izostanak crvenog kartona protiv Atletik Bilbaa to su stvari koje se jednostavno gomilaju".

Dotakao se i same Primere, smatra da se nije mnogo promenila od vremena kad je prvi put vodio Real.

"Mislio sam da ću zateći drugačiju ligu od one koju sam ostavio. Rekli su mi da neću, i objasnili su mi zašto ona nije ništa drugačija od lige iz koje sam otišao pre više godina. Ali dobro, teramo dalje. Borićemo se. Momci sada odlaze kući tužni, prirodno, ali odlaze sa mojim zagrljajem, jer duboko poštujem ono što su doživeli na terenu. Poštujem to što uopšte nije lako igrati pod uslovima pod kojima su oni danas igrali. Ako ćemo da se vraćamo na Elče, ta dva isključenja, to što naši igrači osećaju na terenu nije normalno. Svidela mi se moja ekipa, delovali smo kao pravi tim. Jako smo mi se svideli u prvom poluvremenu, a u drugom... tu je očigledno bilo preteško. Jako je teško zadržati loptu, prekinuti posed dobroj ekipi koja pritom ima igrača više. Ali svideli su mi se njihov ponos i odlučnost. I to je dobar osećaj. Znači mi to što nisam razočaran u svoje igrače, što nemam šta da im zamerim. Uprkos negativnom rezultatu, ja iz ovoga nosim pozitivan utisak".

Posle svega, situacija za Real se dodatno komplikuje posle ovog poraza, a Murinjo je još jednom potkačio arbitre i one koji ih delegiraju.

"Ako nas ostave na miru, ako nas puste da budemo spokojni i dozvole nam da se takmičimo u ravnopravnim uslovima sa ostalima – ima još mnogo, mnogo da se igra. Ne želim da idem predaleko i kažem da je sve ovo namešteno. Ne želim da razmišljam u tom pravcu, već prosto da su napravili grešku, onako kako ume da pogreši trener ili igrač. Želim da verujem da je Sudijska komisija jednostavno pogrešila Jadni ljudi, pogrešili su tako što su ubacili nekoga od 41 godinu ko se nikada ranije nije našao u ovakvoj situaciji, a u VAR sobu nekoga sa prilično tragikomičnim istorijatom suđenja protiv Real Madrida. Prosto su pogrešili, to je sve", završio je Murinjo.