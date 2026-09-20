Ludogorec zakucao na vrata Dejana Stankovića
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 19:51
Pregovori, navodno, odmakli
Čudna je sredina Ludogorec. Iako je do prošle sezone bio „večiti“ šampion Bugarske, treneri nikako nisu uspevali da se zadrže dug period. Vladao je pravi ringišpil, koji se nastavio i sada kada je titula u rukama Levskog.
Ludogorec ponovo traži trenera, a kako tvrdi bugarski portal Kota sport, čelnici kluba su zakucali na vrata Dejana Stankovića. Doskorašnji šef struke Crvene zvezde je prvi pik rukovodstva „lude šume“, a pregovori su, navodno, odmakli.
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Stanković je slobodan otkako se rastao sa Zvezdom zbog neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije se nekadašnji as crveno-belih na najlepši način rastao sa navijačima na Marakani...
Rad u okruženju nije nepoznanica Dejanu Stankoviću, jer je pre nekoliko godina kada je prvi put otišao iz Zvezde radio najpre u Sampdoriji, pa je dobio posao u Ferencvarošu, sa kojim je osvojio titulu prvaka Mađarske.
Ipak, nije Stanković jedini kandidat za klupu Ludogoreca, pominju se i crnogorski stručnjak Igor Jovićević, koji je već bio na klupi bugarskog kluba u sezoni 2024/25, kao i italijanski trener Đuzepe Jakini, nekadašnji šef struke velikog broja klubova sa Čizme.