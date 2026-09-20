Ludogorec zakucao na vrata Dejana Stankovića

Stanković je slobodan otkako se rastao sa Zvezdom zbog neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije se nekadašnji as crveno-belih na najlepši način rastao sa navijačima na Marakani...

Rad u okruženju nije nepoznanica Dejanu Stankoviću, jer je pre nekoliko godina kada je prvi put otišao iz Zvezde radio najpre u Sampdoriji, pa je dobio posao u Ferencvarošu, sa kojim je osvojio titulu prvaka Mađarske.

Ipak, nije Stanković jedini kandidat za klupu Ludogoreca, pominju se i crnogorski stručnjak Igor Jovićević, koji je već bio na klupi bugarskog kluba u sezoni 2024/25, kao i italijanski trener Đuzepe Jakini, nekadašnji šef struke velikog broja klubova sa Čizme.