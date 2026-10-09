Ah, te engleske sudije: Start na loptu, van šesnaesterca - penal!? (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 23:39
Vest Hem žestoko oštećen protiv Kvins Park Rendžersa
Godinama unazad engleske arbitre bije loš glas da nemaju jasan kriterijum, da su skloni greškama, pa opet uspeju da nas s vremena na vreme iznenade novom brljotinom. Poprilično veliku je večeras napravio Ruben Rikardo, oštetivši na otvaranju devetog kola Čempionšipa Vest Hem u malom londonskom derbiju protiv Kvins Park Rendžersa - 1:1 (0:1).
Pomenuti Rikardo napravio je jednu od većih sudijskih grešaka u aktuelnoj sezoni pošto je za start na loptu Tomasa Součeka koji se pride dogodio van šesnaesterca dosudio - penal. Da, da, dobro ste pročitali. Ništa od onoga što se zaista dogodilo glavni sudija nije uspeo da isprati, a kako u Čempionšipu VAR ne postoji, morao je sam da donosi odluku. I doneo je - pogrešnu. Dosudio je jedanaesterac koji je Nikolas Madsen realizovao u 18. minutu i Kvins Park Rendžersu doneo prednost.
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Nju je sredinom drugog poluvremena istopio Džerod Bouen. Međutim, umesto da izraste u heroja, ponajbolji fudbaler Čempionšipa na kraju je bio tragičar budući da je u nadoknadi promašio penal za pobedu.
Pirs Čarls mu je odbranio udarac, uz pomoć prečke zaustavio i pokušaj iz odbitka i sprečio tek drugi poraz Kvins Park Rendžersa u šampionatu.
Vest Hemu je ovo bio već četvrti remi u devet kola, uz isto toliko pobeda i jedan poraz. Pa, i sa takvim rezultatima, prošlogodišnji prvoligaš zauzima drugo mesto. Ni večerašnji rival nije mnogo iza, ima dva boda manje - 14, te zauzima visoku petu poziciju. S tim da su i jedni i drugi odigrali meč više od ostalih ekipa.