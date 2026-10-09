Ah, te engleske sudije: Start na loptu, van šesnaesterca - penal!? (VIDEO)

Godinama unazad engleske arbitre bije loš glas da nemaju jasan kriterijum, da su skloni greškama, pa opet uspeju da nas s vremena na vreme iznenade novom brljotinom. Poprilično veliku je večeras napravio Ruben Rikardo, oštetivši na otvaranju devetog kola Čempionšipa Vest Hem u malom londonskom derbiju protiv Kvins Park Rendžersa - 1:1 (0:1).

Pomenuti Rikardo napravio je jednu od većih sudijskih grešaka u aktuelnoj sezoni pošto je za start na loptu Tomasa Součeka koji se pride dogodio van šesnaesterca dosudio - penal. Da, da, dobro ste pročitali. Ništa od onoga što se zaista dogodilo glavni sudija nije uspeo da isprati, a kako u Čempionšipu VAR ne postoji, morao je sam da donosi odluku. I doneo je - pogrešnu. Dosudio je jedanaesterac koji je Nikolas Madsen realizovao u 18. minutu i Kvins Park Rendžersu doneo prednost.