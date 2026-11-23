Luis je četiri godine ranije završio karijeri i bio u onoj fazi kroz koju prolaze mnoga velika fudbalska imena. Lutao je, tražio sebe, pokušavao da se ostvari na još nekom polju osim na terenu. Kad je već dobio priliku da se bavi još nečim vezanim za fudbal, jedna od prvih stvari koje je uradio bila je angažovanje kondicionog trenera za triatlon. Igrači su na prazan stomak, u sedam ujutru, odlazili u planinu da trče.

"Nisam imao pojma o ovom poslu. Na početku nisam znao šta da radim, pa sam sebi rekao: 'Hajde da ih teramo da trče".

Posebno je zanimljiva anegdota sa Nolitom. Nekadašnji igrač Barselone u tom momentu nije bio u dobroj formi i Enrike mu je dao - teg od deset kila.

"S ovim ćeš trenirati. To je težina tvog sala. Ovako ćeš shvatiti kako izgleda trčiti bez tih deset kilograma".

Nolito je ostao zatečen, ali je i Enrike imao dosta problema. Na prvih devet mečeva - jedna pobeda, dva remija i šest poraza.

„To je konstanta u mojoj karijeri. Gde god da odem, prvo napravim haos. Ali kada se desi klik, sve se menja".

Taj trenutak je zaista došao i ekipa je završila na četvrtom mestu, da bi naredne sezone izborila plasman u viši rang potpuno drugačijom metodom. U međuvremenu je Luis Enrike otkrio knjigu Osnove fudbala Aleksa Sansa i Sesara Fratarole, ključnih teoretičara fudbalske pedagogije u Kataloniji.

„Prava biblija“, oduševljeno kaže Španac. „Od trenera koji je provodio ogromno vreme terajući igrače da trče do iznemoglosti, postao sam trener koji je sve svoje vreme posvetio razumevanju taktičkih aspekata fudbala. Od tog trenutka fizički rad bez lopte je praktično ukinut".

Jedna od prvih velikih utakmica koje je vodio u karijeri bila protiv lokalnog rivala Sant Andreua.

"To mi je bila prva velika utakmica kao treneru. Pitao sam se: 'Šta ćeš sad da uradiš?' Da bismo tog dana izborili promociju, stavio sam po strani sve fudbalske principe koje sam naučio. Nije me bilo briga ni da li ću morati da izvedem osam štopera. Važno je bilo samo da nas Sant Andreu ne pobedi onako kako to obično radi – dugim loptama dok mi pokušavamo da igramo pas igru na nemogućem terenu".

Tijago Alkantara i Serhi Roberto su meč počeli na klupi. Finale je dobijeno, misija ispunjena. Naredne sezone novajlija u ligi završio je među prva tri tima druge lige, što je bio istorijski uspeh kluba. Ulazak u La Ligu nije im bio dozvoljen, jer rezervni tim ne može da igra u istom rangu takmičenja kao i prvi tim.

„Oni su upoznali najgoru verziju Luisa Enrikea. Žao mi je tih igrača".

Ako su neki upoznali njegovu najgoru verziju, postoje oni poput Nolita koji se i danas kunu u Enrikea.

„Kada pogledam sve trenere koje sam imao, uključujući i one dobre, vidim da ti ne kažu svi istinu u lice. Luis Enrike mi ju je uvek govorio. Više volim nekoga poput njega nego osobu koja ti priča da te ceni, a onda ti zabije nož u leđa. Bio mi je kao otac. I naučio me je kako da pomerim sopstvene granice", rekao je Nolito.