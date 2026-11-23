Gledajući tabelu, neko bi rekao da ovo nije senzacija, ali kada se sagleda malo širi kontekst… Monca je letos potrošila tek oko 17.000.000 evra da napravi što konkurentniji tim, što su sitne pare za Seriju A. Snalazila se kako je znala i umela i dovela na pozajmice desetoricu igrača iz većih i jačih klubova. Ta „ničija deca” su dobila u Lombardiji šansu i minutažu kakvu ne bi u svojim matičnim klubovima i večeras su pokazala zahvalnost demoliranjem favorizovanih gostiju iz Firence.

Jedna od retkih letošnjih kupovina Monce bio je malo poznati portugalski napadač Gustavo Varela (21) iz B tima Benfike, koji je kupljen za samo 2.500.000 evra. Monca ga je učinila poznatim. Igra fenomenalno od starta sezone, vrednost mu se multiplicirala, žele ga veliki klubovi poput Napolija, a nedavno je dobio i poziv za A selekciju Portugalije. Kakva polusezona za Varelu! Do večeras je dao devet golova, a večeras dodao još dva i drugi je na listi strelaca italijanskog šampionata sa samo golom manje od lidera Donjela Malena.

Iako je Viola bila bolji tim u većem delu prvog poluvremena i promašila neke dobre šanse, Varela je u finišu „izmislio” vođstvo Monce. Šutirao je sa distance, pogodio Ulaija u ruku i iznudio penal koji je pretvorio u vođstvo. Ako je taj gol bio plod srećnih okolnosti, onaj drugi u 51. minutu je bio čista fudbalska majstorija i dokaz da ovaj mladić nije slučajno eksplodirao u Lombardiji. Maestralno je reagovao na centaršut Matea Pesine i udarcem petom matirao Davida De Heu.