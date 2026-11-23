„Ničija deca” će mnogima zagorčati život, Fjorentinu su razmontirala (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | pon. 23.11.26. | 22:43
Još jedna sjajna partija nove portugalske senzacije
Kada smo letos rezimirali prelazni rok u Seriji A, Moncinu pijacu smo ocenili kao najskromniju, ali i nagovestili da će biti uzbuđenja sa tom decom tokom sezone. Isto tako smo Paratičijevo iživljavanje u Firenci okarakterisali neozbiljnim i neodgovornim.
Ceh je isporučen večeras. Novajlija u ligi je odigrao fenomenalnu partiju i rasturio Fjorentinu u paramparčad – 3:0!
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Gledajući tabelu, neko bi rekao da ovo nije senzacija, ali kada se sagleda malo širi kontekst… Monca je letos potrošila tek oko 17.000.000 evra da napravi što konkurentniji tim, što su sitne pare za Seriju A. Snalazila se kako je znala i umela i dovela na pozajmice desetoricu igrača iz većih i jačih klubova. Ta „ničija deca” su dobila u Lombardiji šansu i minutažu kakvu ne bi u svojim matičnim klubovima i večeras su pokazala zahvalnost demoliranjem favorizovanih gostiju iz Firence.
Jedna od retkih letošnjih kupovina Monce bio je malo poznati portugalski napadač Gustavo Varela (21) iz B tima Benfike, koji je kupljen za samo 2.500.000 evra. Monca ga je učinila poznatim. Igra fenomenalno od starta sezone, vrednost mu se multiplicirala, žele ga veliki klubovi poput Napolija, a nedavno je dobio i poziv za A selekciju Portugalije. Kakva polusezona za Varelu! Do večeras je dao devet golova, a večeras dodao još dva i drugi je na listi strelaca italijanskog šampionata sa samo golom manje od lidera Donjela Malena.
Iako je Viola bila bolji tim u većem delu prvog poluvremena i promašila neke dobre šanse, Varela je u finišu „izmislio” vođstvo Monce. Šutirao je sa distance, pogodio Ulaija u ruku i iznudio penal koji je pretvorio u vođstvo. Ako je taj gol bio plod srećnih okolnosti, onaj drugi u 51. minutu je bio čista fudbalska majstorija i dokaz da ovaj mladić nije slučajno eksplodirao u Lombardiji. Maestralno je reagovao na centaršut Matea Pesine i udarcem petom matirao Davida De Heu.
Pored njega je u napadu Monce večeras igrao i mladi Englez Džej Robinson (19), koji je letos došao na pozajmicu iz Sautemptona i zadavao je ogromne probleme odbrani Viole. Za odličnu partiju je nagrađen golom nakon sat vremena igre, kada je na volej uhvatio odbijenu loptu i zakucao je pod prečku De Geinog gola za totalni potop gostiju.
Robinson je jedan od petorice pozajmljenih igrača koji su se večeras našli u startnih 11 Monce. Bili su tu još Udinezeov štoper Saba Gogličidze, portugalski bek Rikardo Mangas iz Sporting Lisabona, Interov vezista Ebenezer Akinsanmiro, ali i Fiorentinin defanzivac Edi Kuadio, koji je baš zahvaljujući minutima i igrama u Monci nedavno dobio i poziv u reprezentaciju Italije. Osim kapitena Matea Pesine, koji je bio prvak Evrope sa Azurima, ostatak Moncinog tima čine donedavni anonimusi poput pomenutog Varele.
Ali, uigrali su se brže nego što je to bilo ko očekivao i maksimalno koriste poverenje koje im je ukazao Ivan Jurić, poznat po dobrom radu sa mladim igračima. I dalje će tu biti oscilacija, teško će izboriti opstanak, ali makar su zabavni za gledanje i osveženje za Seriju A. I napravili su sjajane poteze letos kada su izabrali da dođu baš u Moncu i da rastu. Ima ovde materijala za neke jako dobre karijere.
SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
Bolonja - Udineze 1:1 (1:0)
/Zortea 43 - Zaniolo 67/
Sasuolo - Đenova 0:2 (0:2)
/Osmajić 26, 38/
Milan - Frozinone 5:1 (2:1)
/Kalvani 4 ag, Ramoš 19, Jašari 48, Sise 60, Pulišić 68 – Masini 25/
Atalanta - Inter 4:4 (1:2)
/Elmas 35, De Ketelare 72, 80, Kesi 90+1pen - F. Espozito 16, 32, 52, Sučić 75pen/
Ponedeljak
Monca - Fjorentina 3:0 (1:0)
/Varela 45 penal, 51, Robinson 59/