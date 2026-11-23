Vidi šta sam ti uradio od odbrane, Dejvide: Brentfordova žaoka u lice Evertona (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | pon. 23.11.26. | 23:01
Pčelice pucale iz svih oružja, Džejms Tarkovski crvenim kartonom zaokružio agoniju Mojesovog tima - 4:0
Pre ove prohladne novembarske večeri, odbrana Evertona bila je jedna od najboljih u Premijer ligi. Samo su Arsenal, Brajton i Lids imali manje primljenih golova, a onda se pojavio Brentford i istu tu odbranu pocepao na froncle za dva minuta i to na sličan način, što će i te kako naljutiti Dejvida Mojesa. Pčelice su očitale lekciju Evertonu, plasirali im žaoku u lice i približili se mestu koje vodi u Evropu - 4:0.
Trenutno imaju samo bod manje od petoplasiranog Bornmuta i polako liče na onu ekipu iz prethodne sezone koja je na svom terenu umela da bude jako nezgodna. Trener Brentforda Kit Endrjuz posle ovakve predstave njegovih igrača kolegi sa suprotne strane može da zapeva poznate stihove Bajage, sa malom promenom teksta - "Vidi šta sam ti uradio od odbrane Dejvide".
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Za dva minuta Everton je bio potpuno ošamućen i povratka nije bilo. Svoj šou imao je Kin Luis Poter, strelac oba gola. Najpre u 23. minutu kad je potpuno neometan sa 13, 14 metara savladao Džordana Pikforda. Ako je Dejvid Mojes posle tog gola bio namršten, posle drugog je dobio osip. Posle prekida i izbijene lopte, Luisu Poteru je dozvoljeno da dvaput, kao na treningu raspali po lopti i ponovo matira Pikforda.
O tome koliko je Everton bio u podređenom položaju govori i statistika iz prvih 45 minuta gde je odnos u šutevima bio 13-3 u korist domaćina, a košmarno prvo poluvreme zaokruženo je direktnim crvenim kartonom za Džejmsa Tarkovskog koji je prilično neporezno startovao na Jaroslava Jarmoljuka.
Da ne beše prilike Tjerna Barija čiji je šut glavom u 45. minutu zaustavio Kimin Keleher rekli bi da Everton nije čestito zapretio Brentfordu. Nešto slično bilo je u nastavku. Brentford je namirisao krv i gospodario terenom dok se Everton povukao i pokušavao da makar ostane na dva primljena gola koja ne oslikavaju dovoljno koliko su Pčelice dominirale terenom. Na kraju su to naplatili izuzetno lepim golom Vitalija Janelta.
Nesuđeni reprezentativav Bosne i Hercegovine odapeo je strelu sa dvadesetak metara i dodatno ulepšao veče domaćim navijačima, da bi Fabio Karvaljo u 90. minutu posle još jedne užasne reakcije odbrane Evertona postavio konačan rezultat.
Posle skoro mesec dana imali smo prilike da vidimo Džeka Griliša koji se vratio na teren posle suspenzije usled kršenja klupske discipline. Međutim, da je Džek Griliš bio onaj pravi, pitanje je koliko bi mogao da bude od pomoći ovakvom Evertonu, a kamoli ovako "hladan".
PREMIJER LIGA, 11. KOLO
Subota
Mančester Siti - Fulam 1:1 (0:1)
/Anderson 57 - Muniz 16/
Čelsi - Lids 1:4 (1:1)
/Emega 25 - Okafor 28, 59, Kalvert Luin 53pen, Aronson 90+1/
Koventri - Kristal Palas 3:2 (2:2)
/Avonji 5, Sakamoto 30, Meknil 85ag - Pino 13, Larsen 45+1/
Aston Vila - Sanderlend (0:0)
Totenhem - Ipsvič 2:0 (1:0)
/Vilijams Barnet 15, Solanki 51/
Bornmut - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Evanilson 19, Klajvert 45+3/
Njukasl - Arsenal 2:2 (0:1)
/Barns 49, Tšau 62 - Eze 33, Madueke 78/
Nedelja
Hal - Brajton 2:0 (0:0)
/Mekberni 90+2, 90+5/
Liverpul - Mančester junajted 4:0 (2:0)
/Soboslaj 10, Virc 13, Engumoa 66, Munjoz 82/
Ponedeljak
Brentford - Everton 4:0 (2:0)
/Luis Poter 23, 25, Janelt 67, Karvaljo 90/
*** kvote su podložne promenama