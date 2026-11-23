Pre ove prohladne novembarske večeri, odbrana Evertona bila je jedna od najboljih u Premijer ligi. Samo su Arsenal, Brajton i Lids imali manje primljenih golova, a onda se pojavio Brentford i istu tu odbranu pocepao na froncle za dva minuta i to na sličan način, što će i te kako naljutiti Dejvida Mojesa. Pčelice su očitale lekciju Evertonu, plasirali im žaoku u lice i približili se mestu koje vodi u Evropu - 4:0.

Trenutno imaju samo bod manje od petoplasiranog Bornmuta i polako liče na onu ekipu iz prethodne sezone koja je na svom terenu umela da bude jako nezgodna. Trener Brentforda Kit Endrjuz posle ovakve predstave njegovih igrača kolegi sa suprotne strane može da zapeva poznate stihove Bajage, sa malom promenom teksta - "Vidi šta sam ti uradio od odbrane Dejvide".