Naime, prema pisanju lokalnih medija, za Milovanovića se interesuju italijanski drugoligaš Verona, engleski trećeligaš Oksford, grčki Aris, holandska Fortuna, kao i poljski klubovi Jagjelonija i Legija. Milovanović će od 1. januara ući u poslednju godinu ugovora, a za GAIS će ovo biti poslednja prilika da solidno zaradi na njemu.

Prema pisanju istih izvora, GAIS se nada da bi ove zime mogao da proda Milovanovića za obeštećenje od 1.000.000 do 1.300.000 evra. S obzirom na to da je došao u klub kao slobodan igrač pre tri godine, švedski klub ne želi da propusti priliku za zaradu.

Milovanović ima 24 godine, igra na poziciji zadnjeg veznog i rođen je u Švedskoj. Ponikao je u Hekenu, odakle je otišao u slovenački Koper kao slobodan igrač. Nakon samo šest meseci se vratio u Švedsku, a za GAIS je ove sezone u prvenstvu odigrao 23 meča i upisao dva gola i šest asistencija. Kao kadet je nosio dres Švedske, ali nakon toga više nije pozivan u tamošnje reprezentativne selekcije.