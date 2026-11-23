Nikoliću je jasno da igra protiv jako teškog protivnika, iako je reč o debitantu.

„Znamo da je ovo evropska elita. Biće to veoma zahtevna utakmica. Oni koji se ne razumeju u fudbal, možda će reći da je Komo mali tim. Međutim, Fabregas je uradio neverovatan posao. On je trener u usponu koji svoje ideje sprovodi na terenu. Komo je jedan od najboljih evropskih timova u posedu lopte i izgradnji napada. To su elementi na koje moramo da obratimo pažnju. Oni su ekipa koja se prilagođava igri. Nismo došli na jezero Komo na odmor. Želimo rezultat, iako su nam resursi ograničeni. Koita nije sa nama, a ima i nekih manjih problema sa povredama, dok su se neki igrači tek vratili. Verujem u tim, moramo da zadržimo koncentraciju i moramo ponovo da pokažemo naše pravo lice“, rekao je Nikolić na konferenciji za medije.

O oceni koju daje AEK-u u dosadašnjem delu evropskog takmičenja i stepenu težine sutrašnje utakmice u poređenju sa svim mečevima tima u Ligi šampiona, kaže:

„Ako je 5 savršena ocena, onda smo mi na 4,5. Imamo slične karakteristike kao Komo. Teško je oceniti sutrašnju utakmicu, jer nema lakog meča. Biće to drugačija utakmica od onih sa Sitijem i Realom. Igramo protiv tima sa jasnim idejama svog trenera jer su oni jedna od najboljih ekipa u Evropi po posedu lopte. Moramo da igramo veoma pametno kako bismo se suprotstavili igri Koma. Moramo biti potpuno fokusirani uprkos izostancima. Imam apsolutno poverenje u naš plan i ako uspemo da održimo aktivan rezultat bez poklanjanja lakih lopti protivniku, tada će utakmicu odlučiti detalji. Ako tu budemo imali i malo sreće, onda bismo mogli da ostvarimo pozitivan rezultat jer protiv Šahtjora, Sitija i Reala nismo imali sreće.“