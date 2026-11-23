Nikolić pred okršaj sa Fabregasom: Imam apsolutno poverenje u naš plan
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 20:26
Srpski strateg podseća da je Komo sjajan u posedu i iznošenju lopte i da ima zastrašujuće rezultate u Ligi šampiona
AEK, na čijoj klupi sedi Marko Nikolić, startovao je pobedom u Ligi šampiona, ali je onda nanizao tri poraza i tražiće prekid neprijatne serije na adresi gde mnogima nije lako. Sledeći rival je Komo koji igra sjajno i nalazi se na četvrtom mestu tabele u Ligi šampiona.
Ekipa Seska Fabregasa igra moćan fudbal, dala je 19 golova na četiri meča, savladala ekipe poput Lajpciga, Mančester junajteda i Lansa i sutra uveče će imati ulogu favorita protiv grčkog prvaka.
Izabrane vesti
Nikoliću je jasno da igra protiv jako teškog protivnika, iako je reč o debitantu.
„Znamo da je ovo evropska elita. Biće to veoma zahtevna utakmica. Oni koji se ne razumeju u fudbal, možda će reći da je Komo mali tim. Međutim, Fabregas je uradio neverovatan posao. On je trener u usponu koji svoje ideje sprovodi na terenu. Komo je jedan od najboljih evropskih timova u posedu lopte i izgradnji napada. To su elementi na koje moramo da obratimo pažnju. Oni su ekipa koja se prilagođava igri. Nismo došli na jezero Komo na odmor. Želimo rezultat, iako su nam resursi ograničeni. Koita nije sa nama, a ima i nekih manjih problema sa povredama, dok su se neki igrači tek vratili. Verujem u tim, moramo da zadržimo koncentraciju i moramo ponovo da pokažemo naše pravo lice“, rekao je Nikolić na konferenciji za medije.
O oceni koju daje AEK-u u dosadašnjem delu evropskog takmičenja i stepenu težine sutrašnje utakmice u poređenju sa svim mečevima tima u Ligi šampiona, kaže:
„Ako je 5 savršena ocena, onda smo mi na 4,5. Imamo slične karakteristike kao Komo. Teško je oceniti sutrašnju utakmicu, jer nema lakog meča. Biće to drugačija utakmica od onih sa Sitijem i Realom. Igramo protiv tima sa jasnim idejama svog trenera jer su oni jedna od najboljih ekipa u Evropi po posedu lopte. Moramo da igramo veoma pametno kako bismo se suprotstavili igri Koma. Moramo biti potpuno fokusirani uprkos izostancima. Imam apsolutno poverenje u naš plan i ako uspemo da održimo aktivan rezultat bez poklanjanja lakih lopti protivniku, tada će utakmicu odlučiti detalji. Ako tu budemo imali i malo sreće, onda bismo mogli da ostvarimo pozitivan rezultat jer protiv Šahtjora, Sitija i Reala nismo imali sreće.“
Da li planira da promeni formaciju jer Komo lako postiže golove?
„Ako pogledate rezultate Koma u Evropi, oni su zastrašujući. To je njihov kvalitet. Ako pratite njihov ritam, možete imati problem. Oni čitaju slabe tačke protivnika. Imamo dobar i iskusan tim. Tu su igrači koji su prošli italijanske stadione i generalno imamo ekipu koja može da odgovori na visokom nivou. Morate biti spremni u svakom trenutku utakmice. Uprkos činjenici da imamo ograničene resurse, imamo jasnu ideju šta želimo da uradimo. Moramo biti fokusirani, inače ćemo biti kažnjeni.“