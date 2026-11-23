Da svi igraju samo u gostima, Elče bi se borio za Evropu, ali Levante mu je pobegao sa tanjira
Vreme čitanja: 5min | pon. 23.11.26. | 23:04
U derbiju začelja, domaćin se spasao golom u 88. minutu
Naslov vam zvuči pretenciozno? Onda pogledajte tabelu La Lige formiranu samo prema ovosezonskim rezultatima na strani. Barselona i Atletiko po 18, Real 15 bodova, Betis 12 i odmah za njima – Elče sa 10. Od ukupno 11, koliko ima na kontu nakon večerašnjeg remija u regionalnom okršaju, ujedno derbiju začelja i meču koji je zaokružio 13. rundu španske Primere, protiv Levantea u gostima – 1:1.
Slađe parče, kako se to obično kaže, pripalo je domaćinu, koji se poraza spasao u 88. minutu, pogotkom Danijela Rekene posle prelepe akcije, nakon asistencije glavom Olasagastija i volej udarca koji je završio u mreži. Taman da dva tima zamene pozicije na tabeli, jer da je ostalo 0:1, Elče bi se probio na 15. Poziciju, a Levante bi ostao pretposlednji. Ovako je obrnuto.
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A, pre toga, za 88 minuta – ukupno jedan jedini udarac u okvir gola. I to, levi bek desnom nogom. Reprezentativac Izraela Roj Revivo u 62. minutu pogodio je suprotnu malu mrežu nakon duplog driblinga.
Ovim podatkom o broju šuteva koji su išli u metu mnogo toga smo rekli o utakmici. Mnogo nervoze, još više prekršaja, čak dve prinudne izmene zbog povreda u domaćem timu – Toljan i Sančez su morali pre vremena iz igre. Levante je bio konkretniji, ispromašivao se Ivan Romero, a onda je, u poslednjih 15 minuta, zaigrao na sve ili ništa, kada je između ostalih na teren ušao i potencijalni srpski reprezentativac Petar Ratkov.
I nakon postignutog pogotka, domaćin je zadržao isti pristup i umalo za to nije kažnjen. Otvorila se kontra u četvrtom minutu nadoknade, Redondo je izašao sam ispred golmana, ali je traljavo šutirao i propustio priliku da završnicu učini spektakularnom.
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PRIMERA – 13. KOLO
Petak
Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)
/Roberto 66/
Subota
Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)
/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/
Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)
/Kopete 41/
Sevilja - Betis 1:1 (0:0)
/Salas 90+2 - Antoni 50/
Real Madrid - Selta 2:1 (0:1)
/Belingem 66, Espi 85 - Duran 6/
Nedelja
Barselona - Viljareal 3:2 (0:2)
/Bernal 57, Fermin 61, Navaro 67ag - Bjukenan 5, Olavuseji 7/
Rasing Santander - Sosijedad 3:2 (2:1)
/Zabiri 6, 8, Kanales 68 pen - Ojarsabal 45+1, Gedeš 60/
Osasuna - Malaga 1:0 (1:0)
/Budimir 20/
Hetafe - Atletiko Madrid 0:3 (0:2)
/Baena 10, Kardoso 30, Grimaldo 90+2 pen/
Ponedeljak
Levante - Elče 1:1 (0:0)
/Rekena 88 - Revivo 62/