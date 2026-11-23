Naslov vam zvuči pretenciozno? Onda pogledajte tabelu La Lige formiranu samo prema ovosezonskim rezultatima na strani. Barselona i Atletiko po 18, Real 15 bodova, Betis 12 i odmah za njima – Elče sa 10. Od ukupno 11, koliko ima na kontu nakon večerašnjeg remija u regionalnom okršaju, ujedno derbiju začelja i meču koji je zaokružio 13. rundu španske Primere, protiv Levantea u gostima – 1:1.

Slađe parče, kako se to obično kaže, pripalo je domaćinu, koji se poraza spasao u 88. minutu, pogotkom Danijela Rekene posle prelepe akcije, nakon asistencije glavom Olasagastija i volej udarca koji je završio u mreži. Taman da dva tima zamene pozicije na tabeli, jer da je ostalo 0:1, Elče bi se probio na 15. Poziciju, a Levante bi ostao pretposlednji. Ovako je obrnuto.