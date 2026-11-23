ZAOKRUŽENO

SEUTA - ALMERIJA (ki 2, kvota 1,90) – rezultat 2:3

Najigraniji tip dana u MOZZARTU, a bio je baš blizu velike tragedije. Poveo je gost na duelu španske Segunde posle pola sata sa 2:0, da bi do kraja poluvremena domaćini vratili sve na nulu. Ostala je Seuta sa igračem manje poslednjih 15-ak minuta kada je i poklekla i dozvolila ovom, danas najvažnijem kladilačkom tipu da preživi.

MONCA - FJORENTINA (ug 3+, kvota 1,50) – rezultat 3:0

Kakva polusezona za Varelu! Do večeras je dao devet golova, a večeras dodao još dva i drugi je na listi strelaca italijanskog šampionata sa samo golom manje od lidera Donjela Malena. Iako je Viola bila bolji tim u većem delu prvog poluvremena i promašila neke dobre šanse, Varela je u finišu „izmislio” vođstvo Monce.

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BRENTFORD - EVERTON (ki 1, kvota 2,40) – rezultat 4:0

Pre ove prohladne novembarske večeri, odbrana Evertona bila je jedna od najboljih u Premijer ligi. Samo su Arsenal, Brajton i Lids imali manje primljenih golova, a onda se pojavio Brentford i istu tu odbranu pocepao na froncle za dva minuta i to na sličan način, što će i te kako naljutiti Dejvida Mojesa. Pčelice su očitale lekciju Evertonu. Ovde je već posla 2:0 MOZZART RELAX benefit potvrdio prolazak svih tiketa na kojima se našla igra KKI 1 (pobeda domaćina), tako da ni eventualčan preokret nije mogao da ih sruši.

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BAŠAKŠEHIR - ČORUM (ki 1, kvota 1,87) – rezultat 4:2

Večeras je odigran poslednji susret 12. kola turskog šampionata, popularne Lige 1. I favorizovani domaćin se dobrano namučio pošto je gubio sa 0:2 od 68. minuta. Iako je preostalo malo vremena, Baškšehir je učinio gotovo nemoguće i potpuno preokrenuo susret. Spasavši pritom stotine uplata u MOZZARTU na ovaj kladilački tip.

NANT - GRENOBL (ki 1, kvota 1,38) – rezultat 1:0

Odigrana su i poslednja dva susreta 13. kola francuske druge lige, to jest Lige 1, a ovaj je posebno skrenuo pažnju MOZZARTOVIH kladilaca, te je bilo i mnogo uplata. I beše napeto, pošto je Peran na samom početku drugog poluvremna zatresao mrežu, da bi ubrzo dobio drugu opomenu i ostavio saborce na mukama sa kojima su ovi nekako uspeli da se izbore.

SEPSI OSK - RAPID BUKUREŠT (ki 2, kvota 1,80) – rezultat 1:3

I Rumuni su se našli među najigranijim tipovima dana, što i ne čudi pošto se prvoligaški fudbal naših komšija smarta ako ne jednim od najpoštenijih u Evropi, a ono svakako na ovim prostorima. Upravo zato je Liga 1 omiljena kod kladilaca u MOZZARTU te je i ovo bio jedan od najgiranijih tipova dana.

PRECRTANO

MONCA - FJORENTINA (ki 2, kvota 1,90) – rezultat 3:0

Kada smo letos rezimirali prelazni rok u Seriji A, Moncinu pijacu smo ocenili kao najskromniju, ali i nagovestili da će biti uzbuđenja sa tom decom tokom sezone. Isto tako smo Paratičijevo iživljavanje u Firenci okarakterisali neozbiljnim i neodgovornim. Ceh je isporučen večeras. Novajlija u ligi je odigrao fenomenalnu partiju i rasturio Fjorentinu u paramparčad.

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MONCA - FJORENTINA (tgg gg, kvota 1,52) – rezultat 3:0

Gledajući tabelu, neko bi rekao da ovo nije senzacija, ali kada se sagleda malo širi kontekst… Monca je letos potrošila tek oko 17.000.000 evra da napravi što konkurentniji tim, što su sitne pare za Seriju A. Snalazila se kako je znala i umela i dovela na pozajmice desetoricu igrača iz većih i jačih klubova.

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LEVANTE - ELČE (ki 1, kvota 2,20) – rezultat 1:1

Pogledajte tabelu La Lige formiranu samo prema ovosezonskim rezultatima na strani. Barselona i Atletiko po 18, Real 15 bodova, Betis 12 i odmah za njima – Elče sa 10. Od ukupno 11, koliko ima na kontu nakon večerašnjeg remija u regionalnom okršaju, ujedno derbiju začelja i meču koji je zaokružio 13. rundu španske Primere, protiv Levantea u gostima.

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BRENTFORD - EVERTON (tgg gg, kvota 1,63) – rezultat 4:0

Da ne beše prilike Tjerna Barija čiji je šut glavom u 45. minutu zaustavio Kimin Keleher rekli bi da Everton nije čestito zapretio Brentfordu. Nešto slično bilo je u nastavku. Brentford je namirisao krv i gospodario terenom dok se Everton povukao i pokušavao da makar ostane na dva primljena gola koja ne oslikavaju dovoljno koliko su Pčelice dominirale terenom. Na kraju su to naplatili izuzetno lepim golom Vitalija Janelta.

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