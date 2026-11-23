Sve ono što je Matijas Jajsle izgradio za tri godine na klupi, hrvatski stručnjak Marino Pušić polako razgrađuje. Al Ahli je u prva četiri kola upisao po dve pobede i remija, a u prvenstvu je tek četvrti. Iako u timu ima imena poput Fransiska Trinkaa, Ajvana Tonija, Eduara Mendija i drugih, pao je protiv skromnog katarskog tima čija prva zvezda je upravo njihov bivši igrač Rijad Marez, iako je vodio 2:0 do 62. minuta. Usledio je preokret domaćih (uz asistenciju Mareza za izjednačenje), koji je u nadoknadi vremena krunisao Barselonin đak Aleks Koljado.

Nije oduševio ni najmoćniji saudijski tim Al Hilal. Oni su remizirali (2:2) na gostovanju uzbekistanskom Nefčiju iz Fergane. Takođe su prokockali dva gola prednosti. Nakon što su velika letnja pojačanja Gabrijel Martineli i Oli Votkins doneli Hilalu 2:0 za manje od pola sata igre, domaći su uspeli da izjednače u drugom poluvremenu. Sergej Milinković Savić je odigrao ceo meč za tim iz Rijada.

Najbolje od Saudijaca je prošao Al Itihad, na čijem golu je stajao Predrag Rajković i ostao nesavladan protiv uzbekistanskog Pahtakora – 2:0. Al Šankiti je pogodio u uvodnoj fazi meča, a pobedu je potvrdio nigerijski napadač Džordž Ilenikena, koji ove sezone igra u sjajnoj formi.

Prekinuta je i trijumfalna serija srpskog stratega Vladimira Ivića, čiji Al Ain je posle četiri kola bio jedini sa maksimalnim bodovnim učinkom. Danas su morali da se zadovolje remijem na svom terenu protiv iranskog Esteglala – 1:1. Gosti su poveli u 51. minutu, ali je Al Ain izjednačio koji minut kasnije golom argentinskog veziste Matijasa Palasiosa.

Najubedljiviju partiju dana pružio je Al Vasl iz UAE, koji je kao gost deklasirao iranski Traktor sa 5:1. Bez milosti prema zemljacima je bio dvostruki strelac Mehdi Taremi, a u finišu meča ga je zamenio bivši Partizanov napadač Mateus Saldanja.