Ajaks izbegao giljotinu na De Kajpu, Ferijev promašeni penal osakatio Fajenord
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 16:35
Krenulo vatrometom golova u prvih osam minuta, tu se i završilo. PSV profitirao
Mogao je Fajenord da se vrati u trku za titulu, da uhvati priključak za najvećim rivalima i konačno obraduje svoje navijače pobedom nad Ajaksom. Imao je za to i idealnu priliku sa bele tačke, ali Načo Feri sada verovatno želi da što pre zaboravi nedeljno popodne u Roterdamu. Španski napadač propustio je nekoliko odličnih šansi, uključujući i jedanaesterac u 67. minutu, pa je Ajaks sa De Kajpa odneo slađi bod – 1:1 (1:1).
No, najviše razloga za zadovoljstvo ishodom velikog holandskog derbija imaju u Ajndhovenu. Lider prvenstva PSV sada ima tri boda više od Ajaksa i šest od Fajenorda, koji već pet utakmica zaredom ne zna za pobedu nad amsterdamskim rivalom.
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Zbog silne pirotehnike na tribinama početak utakmice kasnio je desetak minuta, a kada se dim konačno razišao, navijače Fajenorda ućutkao je Julijan Brant. Nemac je već u četvrtom minutu na dodavanje Stivena Berghajsa raspalio po lopti i od prečke je poslao u mrežu Florijana Kastenmajera. Mogao je Ajaks u narednih nekoliko napada dodatno da zakomplikuje život domaćinu, dobre prilike imali su Berghajs i Dejvi Klasen, ali se ispostavilo da će upravo čovek koji je gostima doneo prednost pomoći Fajenordu da se rezultatski vrati u utakmicu.
Brant je u osmom minutu neopreznim dodavanjem na sredini terena praktično otvorio put Lučanu Valenteu ka golu Ajaksa. Kapiten Fajenorda povukao je loptu i sa distance pogodio bliži ugao. Mogao je i morao bolje da reaguje Marten Paes, koji se među stativama našao zbog povrede Marka Andrea ter Štegena. Indonežanski reprezentativac iskupio se u nastavku.
Kako je utakmica odmicala, ekipa Đovanija van Bronkhorsta sve više je preuzimala kontrolu nad dešavanjima na terenu. Domaćina nije poremetila ni rana povreda kolena Đivaja Zehijela, a posebno je Fajenord bio agresivan u uvodnim minutima drugog poluvremena. Visokim presingom ozbiljno je otežao Ajaksu organizaciju napada, dok je Feri posle odličnog dodavanja Mike Marmola iz izgledne pozicije šutirao pored gola.
Imao je Ajaks dosta sreće i sa Ivom Bisumom, koji je igrao pod opterećenjem žutog kartona i u nekoliko navrata rizikovao isključenje. Međutim, sudija Alard Lindhaut nije imao dilemu kada je Lukas Rosa u kaznenom prostoru napravio prekršaj nad Šarlom Vanhautom. Odgovornost je preuzeo Feri, namestio loptu na belu tačku i prilično slabo šutirao. Paes je zaustavio njegov udarac, a Španac nije uspeo da pošalje ni odbijenu loptu u mrežu. Bila je to najbolja prilika Fajenorda da kruniše nadmoć na terenu.
Mogla je ekipa Mičela Sančeza čak i da kazni domaćina za sve promašaje, kada se rezervista Markos Leonardo našao u dobroj poziciji, ali je Kastenmajer sačuvao mrežu. Na drugoj strani je priliku da postane junak Roterdama dobio i Šakil van Persi. Sin nekadašnjeg asa Robina, koji je utakmicu posmatrao sa tribina, nije dobro zahvatio loptu posle centaršuta sa desne strane...
Na kraju, najzadovoljniji može da bude PSV. Fajenord opravdano ima za čim da žali, dok Ajaksov ostanak na drugom mestu mogu potencijalno da ugroze Tvente i AZ Alkmar.
EREDIVZIJA – 14. KOLO
Petak
Groningen – Vilem drugi 1:1 (0:1)
/Van Bergen 90+3 - Tvit 39/
Subota
Ekscelzior - Telstar 1:0 (0:0)
/Sliti 79/
PSV Ajndhoven - Go Ahed Igls 4:0 (2:0)
/Kostić 30, Van Bomel 36, 82, Sildilija 90/
Kambur - Sparta 2:2 (1:0)
/Hamače 16, El Argujoji 50 – Zoneveld 47, Ideho 64/
Nedelja
ADO Den Hag - Utreht 3:4 (1:2)
/Eduardo 7, 66, Rotije 52 – Amrabat 6, Stepanov 42, 54, Katlin 48/
Fortuna Sitard – Herenven 1:2 (0:0)
/Hubner 48 – Gut 89, Ojen 90/
Fajenord - Ajaks 1:1 (1:1)
/Valente 8 – Brant 4/
16.45: (4,70) Zvole (4,50) AZ Alkmar (1,60)
20.00: (3,60) NEC Najmehen (4,20) Tvente (1,85)
***kvote su podložne promenama