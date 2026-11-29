Mogao je Fajenord da se vrati u trku za titulu, da uhvati priključak za najvećim rivalima i konačno obraduje svoje navijače pobedom nad Ajaksom. Imao je za to i idealnu priliku sa bele tačke, ali Načo Feri sada verovatno želi da što pre zaboravi nedeljno popodne u Roterdamu. Španski napadač propustio je nekoliko odličnih šansi, uključujući i jedanaesterac u 67. minutu, pa je Ajaks sa De Kajpa odneo slađi bod – 1:1 (1:1).

No, najviše razloga za zadovoljstvo ishodom velikog holandskog derbija imaju u Ajndhovenu. Lider prvenstva PSV sada ima tri boda više od Ajaksa i šest od Fajenorda, koji već pet utakmica zaredom ne zna za pobedu nad amsterdamskim rivalom.