Skupu su se obratili i direktor ABA lige Dubravko Kmetović i sportski direktor Ibrahim Erkan, koji su naglasili posvećenost lige podršci sudijama, podizanju profesionalnih standarda i kontinuiranom poboljšanju suđenja koje je bilo na udaru ove sezone zbog činjenice da najbolje sudije ne sude ove godine zbog dogovora koji nije postignut, a vezan je za finansije.

Među gostima predavačima bili su nekadašnji čuveni italijanski arbitar Luiđi Lamonika i Dragan Medan, član Sudijske komisije Evrolige. Lamonika, koji je trenutno predsednik Nacionalne sudijske komisije Košarkaškog saveza Italije i jedan od najcenjenijih evropskih sudija — dvostruki učesnik Olimpijskih igara i Svetskih prvenstava, kao i šestostruki delilac pravde na Evrobasketu — govorio je o opštem upravljanju suđenjem i komunikaciji. Medan se bavio temama isključujućih i nesportskih grešaka, dok je Migel Anhel Peres održao izlaganje o primeni pravila i IRS protokolima.

Završna diskusija i okrugli sto okupili su tri bivša istaknuta igrača i legende evropske košarke: Pera Antića, Veljka Mršića i Nikolu Lončara. U otvorenom razgovoru sa sudijama razmenili su mišljenja o odnosu igre i suđenja, promenama koje su tokom poslednjih decenija uticale na razvoj košarke, unapređenju donošenja odluka na parketu, komunikaciji arbitara sa akterima meča, upotrebi IRS sistema i potencijalnim izmenama postojećih pravila, čime je dodatno produbljeno razumevanje zahteva savremene košarke i suđenja.