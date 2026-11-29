Dosta je Fila štedela Lebrona i Embida
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 16:34
Možda će krilni centar i centar Siksersa početi da igraju obe "back-to-back" utakmice
Kada su Filadelfija Seventisiksersi formirali ovaj novi tim, sačinjen od četiri zvezde i jednog mladog igrača koji će to nesumnjivo postati, kao i solidne klupe, bilo je jasno šta će biti najveća prednost File u ovoj sezoni. To je činjenica da neće stalno svi morati da igraju u petoj brzini, već ima toliko kvalitetnih asova da neko nekad može i da odmori.
Naravno, najviše bi trebalo da odmaraju Lebron Džejms, prosto zbog toga što ima 41 godinu i Džoel Embid usled velikog broja povreda tokom karijere. Logično je da su treneru Niku Nursu njih dvojica najpotrebniji u plej-ofu, dok Tajris Meksi, Džejlen Braun, Vi Džej Edžkomb, te Enferni Sajmons sa klupe mogu da iznesu regularni deo sezone.
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Međutim, koliko Lebronu i Embidu znači odmor, toliko im znači i da konstantno budu u ritmu. Dosad na primer nisu igrali utakmice dan za dan, ali bi to moglo da se promeni. Posle ubedljivog poraza 93:131 od Hjuston Roketsa trener Nurs je kratko rekao da postoji mogućnost da dve najveće zvezde tima igraju obe "back-to-back" utakmice.
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Od prvih 21 utakmice, Lebron Džejms je nastupio na 16, dok je Džoel Embid odigrao 15. Uprkos njihovim izostancima u utakmicama koje se igraju dan za danom, Siksersi su svakako dominantni u Istočnoj konferenciji sa vodećim skorom od 16-5.
Džejms (41), uprkos tome što igra svoju 24. sezonu, i dalje igra na visokom nivou, beležeći solidne brojke, a ranije ove nedelje ostvario je i tripl-dabl protiv Majami Hita. Za oko 32 minuta po utakmici, prosečno beleži 17,4 poena, 6,9 skokova i 6,8 asistencija.
Embid, s druge strane, beleži 20 poena, 9,1 skok i 4,1 asistenciju za oko 32 minuta po meču.